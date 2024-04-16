​世界首届AI选美大赛，AI美女将获13000美元奖金

划重点: 🌟 Fanvue 将举办世界首届 “AI 小姐” 选美大赛，奖金总额超过20，000美元。 🤖 参赛选手为 AI 生成模特，评审包括 AI 影响者和选美历史学家。 💰 冠军将获得总额13，000美元奖金，但实际得奖者是创造这些机器人的人。

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:订阅社交网站Fanvue计划在五月举办世界首届 “AI 小姐” 选美大赛。其中，最受欢迎AI美女机器人将获得高达13，000美元的奖励，包括5，000美元的支票、3，000美元的指导奖学金和5，000美元的公共关系支持。亚军和季军将分别获得5，000美元和2，000美元的总奖金。

该订阅社交平台 Fanvue 表示:“‘AI 小姐’是为 AI 生成模特设计的世界首个选美大赛。”“选手将以其美貌、技术和影响力为评判标准，有机会赢得‘AI 小姐’桂冠。”

这场科技盛宴是世界 AI 创作者奖（WAICAs）的分支活动，该奖项表彰全球的人工智能内容创作者，将欢迎那些被设计来吸引眼球、思想和互联网的数字偶像。一些人类评审员，如选美历史学家 Sally-Ann Fawcett 和 AI 影响者 Aitana Lopez 以及 Emily Pellegrini，将评选出最性感的模拟人物。

Lopez 是一位25岁粉发 AI 健身模特，拥有超过306，000名 Instagram 粉丝，因其极具吸引力的帖子每月赚取超过11，000美元。

Pellegrini 是 Fanvue 创作者设计的火辣深发 AI 模特，在她作为诱人点击的开端的前六周就赚取了惊人的10，000美元。

竞争获奖的像素化性感模特必须是 “100% 由 AI 生成”，其背后的智慧至少必须年满18岁。虽然虚假性感模特是展示的焦点，但实际上是他们的现实制造者们将真正收获奖金。

Fanvue 表示:“评审将根据选手的美貌、技术和影响力来评定他们赢得‘AI 小姐’桂冠的机会。选手将被评选一些传统选美方面，包括他们的美貌、风度，以及对一系列问题的独特回答，比如‘如果你可以实现一个梦想来让世界变得更美好，那会是什么?’。选手将根据他们使用 AI 工具创作数字杰作的技能和实施，包括使用提示和输出，以及围绕手部、眼睛和背景的视觉细节，来赚取积分。”

Fanvue要求，这些虚拟美女们必须与在线注视者产生共鸣。AI 创作者的社交影响力将根据他们与粉丝的互动数字、受众增长速度，以及他们在 Instagram 等其他平台的利用情况来评估。

去年以来，AI 美女们获得了大量关注。这场备受期待的自动化游行紧随西班牙最近推出的 AI 主持人 Alba Renai 之后。这位非人热门女神刚刚在 “幸存者” 特别节目的主持人中获得了一个空中工作。然而，Renai 的创造者们坚称，这位计算机美女并不打算从肉体主持人身上抢走风头。“人类才华是不可替代的，我们也没有这个意图，”Renai 魅力背后的主要策展人 Luis Movilla 解释道。“她并不是来取代任何人的工作。”

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