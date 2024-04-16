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Adobe推出PDF阅读AI助手，订阅价4.99美元/月起

2024-04-16 10:15 · 稿源：站长之家

划重点:

⭐ Adobe 发布了基于 AI 的 PDF 阅读助手，帮助用户从复杂的 PDF 文档中提取信息。

⭐ AI 助手可解析 PDF 内容，让用户通过对话快速获取所需信息。

⭐ 除 PDF 外，助手还支持 Word、PowerPoint 等格式，订阅价格为 $4.99/ 月起。

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:大部分的研究、财务信息、服务术语等数据每天都存储在 PDF 文档中。但要高效、可靠地解析它们可能是耗时的。Adobe 最新推出的 AI 助手旨在解决用户处理 PDF 文件的难题。该 AI 助手以每月4.99美元的价格提供，可帮助用户从繁杂的 PDF 中轻松获取所需信息。

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AI 助手设计为具有类似聊天机器人的界面，让用户可以就文档提出问题，快速、轻松地获取他们需要的信息。它会解析 PDF 文档的内容，然后提示用户推荐的问题，让您可以与文档进行 “聊天”。

AI 助手的自定义归属引擎确保您始终可以获得其答案的引用 - 这是一个特别重要的功能，考虑到一些模型倾向于产生 “幻觉” 信息。自定义归属使 AI 助手潜在地成为一个有用的学习伙伴。

在美国纳税日宣布的 AI 助手，Adobe 为帮助人们理解财务文件和提取关键信息以帮助他们申报税款提出了潜在的用途（尤其是对于拖延症患者）。此外，AI 工具还将内容总结为简短的概述，提供 “主要观点”，方便地格式化为电子邮件、演示文稿、博客和报告。

Adobe 的助手提高了除处理 PDF 外的文档格式（如 Word、PowerPoint 等）的生产力。目前，AI 助手提供英语版本;其他语言即将推出。拥有免费版 Acrobat Reader 或付费个人计划的用户可以通过订阅获得 AI 助手的全部功能，起价 $4.99。

Adobe 表示这是直到6月5日可用的早期访问定价。想要先试后买的用户可以免费在 Reader 移动版上试用 AI 助手的测试版。该版本还支持语音命令，用户可以口头要求 AI 助手总结和查询文档。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/adobe-acrobat-ai-assistant

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