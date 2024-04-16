华纳等唱片公司与工会达成协议，保护AI生成歌曲中艺术家的权益

划重点: ⭐️ 艺术家和唱片公司达成协议，保护在人工智能生成的歌曲中的艺术家权益 ⭐️ 协议规定艺术家必须是人类，并获得明确同意和补偿 ⭐️ 人工智能在音乐行业应用成为热门话题，唱片公司与 SAG-AFTRA 签署协议

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:代表演员、音乐家和其他艺术家的工会SAG-AFTRA已与几家主要唱片公司签署了一项协议，以便在唱片公司在歌曲中使用人工智能时采取保障措施。

华纳音乐集团、索尼音乐娱乐公司、环球音乐集团和迪士尼音乐集团周一表示，SAG-AFTRA 已初步签署了一份多年期协议，以增加演员版税、改善保险渠道并协调人工智能方面的利益。该协议为期五年，从2021年到2026年，将作为人工智能如何在音乐行业使用和不可以使用的框架。

根据拟议交易的条款，唱片公司同意任何被指定为艺术家、歌手或皇室艺术家的人都必须是人类。唱片公司还必须获得 “明确和明显的同意”，并提供有关如何使用艺术家的声音以及他们将获得多少费用的详细信息，然后唱片公司才能用他们的声音创作人工智能生成的歌曲。

人工智能已迅速成为好莱坞和整个音乐行业的热门话题，艺术家们深感担忧的是，工作室和唱片公司可能会在没有足够报酬的情况下创建他们的人工智能版本来创作新作品。

2023年，人工智能是 SAG-AFTRA 在长达数月的罢工期间与电影制片厂争论的主要问题之一。尽管有关如何在电影中使用（或不使用）人工智能的细节仍有待完全解决，但 SAG-AFTRA 已明确表示，人工智能是一个不会让步的话题。

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