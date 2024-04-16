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Adobe Premiere Pro发布重大更新 引入Sora、Runway、Pika等AI视频模型

2024-04-16 09:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:爆炸级更新!Adobe Premiere Pro正在引入AI工具，以简化视频编辑工作流程并减少完成繁琐任务所需的时间。这些新功能主要由Adobe Firefly视频模型提供支持，预示着视频编辑领域的一次重大变革。这些AI功能包括对象添加和移除，通过文本提示在视频中添加或更换对象和素材，极大地提高了编辑效率。

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使用Firefly，编辑人员可以轻松移除视频中的干扰元素、不需要的元素以及版权元素，如品牌标志。Premiere Pro的编辑过程是无损的，这意味着用户可以随时返回到原始素材。此外，Firefly的生成扩展功能可以智能地添加帧数，扩展素材，为用户提供更多的创作灵活性。

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Adobe Premiere Pro还计划在今年晚些时候推出第三方AI模型，包括OpenAI的Sora模型、Runway AI和Pika的视频模型。这将为编辑人员提供更多选择，以便他们选择最适合他们素材的模型，从而提供更好的编辑体验。Premiere Pro还将提供内容验证功能，让用户清楚地了解是否使用了AI以及使用了哪个模型来创作媒体。

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即将推出的生成式AI功能包括:

生成式延伸 （Generative Extend）:允许用户通过简单的点击和拖动来延长视频片段，以便添加过渡效果、调整剪辑节奏。这对于需要精确控制视频长度的场景特别有用。

对象添加 （Object Addition）:用户可以在视频制作后期通过文本提示向画面中添加AI生成的元素，如更改背景或添加风景。

对象移除 （Object Removal）:快速从视频中移除不想要的对象，简化后期处理工作，如去除杂物、不需要的人物或品牌标志。

除了AI功能，Adobe Premiere Pro还提供了多种强大的视频编辑工具和特性，如Morph Cut、Color Match、Remix、Auto Ducking、Auto Reframe和Adobe Sensei，以提高创意和生产工作流程的效率和多样性。这些工具和特性使得Premiere Pro成为视频编辑和后期制作的强有力工具。

更多关于Adobe Premiere Pro的AI视频编辑功能的信息和产品体验，可以在Adobe官方网站的相关页面找到。这些新功能的引入，无疑将为视频编辑人员带来更多的便利和创新的可能性。

产品体验地址：https://top.aibase.com/tool/adobe-premiere-pro

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