出门问问预计4月24日上市 发售价不超过每股4.10港元

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:出门问问在港交所发布公告称，于2024年4月16日-2024年4月19日招股，拟全球发售8456.8万股，另有15%超额配股权。发售价将为不超过每股发售股份4.10港元。预期股份将于2024年4月24日开始在联交所买卖。

据悉，出门问问是一家人工智能公司，专注于提供 AIGC 解决方案、AI 企业解决方案、智能设备及配件等 AI C opilot 解决方案。该公司在2020年推出了首个 AIGC 配音平台「魔音工坊」，并在2023年推出了升级版通用大模型「序列猴子」，具有自然语言处理及生成能力。出门问问还提供一站式数字人制作平台「奇妙元」、企业 AI 交互式数字员工生成平台「奇妙问」等解决方案。公司自2020年以来拥有超过900万名 AIGC 解决方案用户，AIGC 付费用户约84万名，已产生100多万笔付款。

财务数据显示，出门问问在2021年至2023年的营收分别为3.98亿元、5.00亿元和5.07亿元，AI 软件的收入从0.60亿元增长至3.43亿元，占比从15.0% 上升至67.7%。其中，AIGC 解决方案收入复合年增长率超过300%。

出门问问在招股书中表示，IPO 募集所得资金将用于改进建模技术、解决方案的开发和营销、寻求投资和收购，以及用作营运资金。公司将继续引进世界领先的技术和人才，加强对底层基础模型的模型训练和垂直优化。

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