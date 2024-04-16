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新版对抗AI抓取工具Glaze 2发布，保护艺术家作品免受未经授权的AI抓取

2024-04-16 09:22 · 稿源：站长之家

划重点:

🎨 研究团队发布了新版 Glaze 工具，旨在帮助艺术家保护其作品免受未经授权的AI模型抓取。

🔒 Glaze2提供更快的速度和更强的保护，特别是针对新的AI模型，如Stable Diffusion XL。

📹 研究团队还计划扩展工具的保护范围，覆盖短视频和动画领域。

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:在2023年2月，芝加哥大学的一个研究团队发布了一款名为Glaze的免费软件工具，旨在利用机器学习微调用户提供的艺术作品的像素，从而改变其风格，以防止任何AI艺术生成模型对其进行抓取和训练。这项工具的目标是帮助艺术家防止AI模型模仿其艺术风格，而不会对其自身作品产生不利影响。由于艺术家的风格被意图复制，他们不仅会损失委托和基本收入，而且在网上散布的低质量合成副本还会削弱他们的品牌和声誉。

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Glaze工具获得了广泛的关注，截至2023年夏季，已有超过74万次下载。现在，一年多后，芝加哥大学Glaze项目团队推出了其第一款产品的新版本:Glaze2。Glaze2被称为更快速和提供更多保护的工具，特别是针对新的AI模型，如Stable Diffusion XL。

Glaze2的发布带来了重大的改进，包括50%至500%的图像修改速度提升，这取决于用户的计算机硬件。此外，Glaze2还提供了更强的保护，尤其是针对“平滑表面艺术”（如动漫、卡通）。

此外，Glaze项目团队计划扩展工具的保护范围，覆盖短视频和动画领域。他们还在进行一项用户调查，以评估AI对视频帧的复制能力，以及Glaze新版本对模仿的干扰效果。

Glaze2的发布标志着艺术家们在保护其创作免受未经授权的AI抓取方面迈出了更大的一步，这对于那些希望保护其独特风格的艺术家来说将是一个重要的工具。

论文:https://arxiv.org/pdf/2302.04222.pdf

产品入口:https://top.aibase.com/tool/glaze

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