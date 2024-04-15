毕马威：36%金融领域高管每天会使用生成式人工智能

划重点: ⭐️36% 的金融服务高级领导者每天使用生成式人工智能 ⭐️ 领导者主要用于头脑风暴和演讲撰写 ⭐️ 金融领导者对生成式人工智能的使用和监管政策持有不同看法

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:近日，毕马威的最新研究显示，金融服务行业中超过三分之一（36%）的高级领导者每天都会使用生成式人工智能。

其中，首席执行官是最频繁使用这一技术的群体，他们主要将其用于头脑风暴和演讲撰写。尽管大多数领导者在日常工作中每周至少使用一次生成式人工智能，但仍有约三成领导者对企业整体利用该技术的潜力持怀疑态度。

在金融领域，目前最常使用生成式人工智能的领域是财务规划，其次是客户数据分析和欺诈检测。同时，领导者们将未来三年视角放在了财务规划、营销和欺诈检测等领域。虽然绝大多数领导者对生成式人工智能的使用充满信心，但也有三分之一的领导者表示缺乏信任或怀疑其有效性，认为需要更多培训以提高技术应用能力。

在探讨金融服务技术的风险和机遇时，领导者们关注政府政策的制定，以确保人工智能技术在金融领域的安全和负责任应用。针对金融服务中生成式人工智能监管的担忧，一部分人呼吁加强对技术使用的监管措施。毕马威全球及英国金融服务主管表示，领导者们需不断学习掌握技术，通过培训培养利用人工智能创造价值所需的技能，以确保技术应用的有效性和可信度。

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