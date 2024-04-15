​Adobe图像生成AI “Firefly” 训练集中约有5%为AI图像

划重点: ⭐ Adobe 的 AI “Firefly” 在其训练集中实际包含由 Midjourney 等公司生成的图像。 ⭐ Adobe Stock 开始接受 AI 内容，目前约14% 为 AI 生成的图像。 ⭐ 学者指出，尽管 Firefly 可能不会侵犯版权或商标，但其学习来自 Midjourney 生成的图像与其声称与其他图像生成 AI 不同的说法相矛盾。

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:据报道，Adobe 的图像生成 AI “Firefly” 以其训练集来源自 Adobe Stock 中的图片和视频而闻名。然而，美国经济报纸彭博社报道称，Firefly 的数据集实际上包含由 Midjourney 等公司生成的图像。

Adobe Stock 是 Adobe 运营的素材库，其中注册的图片和视频用于训练 Firefly。截至目前，Adobe Stock 已开始接受 AI 内容，约14% 的内容被标记为 AI 生成的图像。

报道称，在 Firefly 开发的早期阶段，Adobe 内部存在关于是否应该在包括图像生成 AI 的数据集上进行训练的分歧意见。2023年3月，当 Adobe Firefly 作为 beta 版本发布时，Adobe Stock 社区经理 Raul Cerón 表示，“在发布正式版本时，我们计划准备一个新的训练数据库，并排除生成的 AI 内容。” 然而，据彭博社报道，Firefly 首个商业模型的训练中，约5% 的图像是由其他图像生成 AI 生成的。

一位名为 Brian Penny 的用户在 Adobe Stock 上注册了由 Midjourney 生成的作品，他表示对 Adobe 的奖励感到惊讶。Adobe 向用于训练 Firefly 商业模型的内容的创作者支付奖励，而 Penny 被支付意味着他的作品也被用于学习。

然而，Penny 表示，“Adobe 需要更加注重道德，更加透明，做得更多”，认为用自己的内容训练 Firefly 是不对的。哈佛大学法律学者和版权商标专家 Rebecca Tushnett 教授表示，“即使 Adobe 的 Firefly 学习自图像生成 AI 的内容，它可能在版权或商标方面并不会更不安全，并且除非误导消费者，否则不必披露其训练内容。”

然而，Tushnett 教授指出，Firefly 学习自 Midjourney 生成的图像的事实与其声称与其他图像生成 AI 不同的说法相矛盾。

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