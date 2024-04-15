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东方甄选回应虾二氧化硫超标：无中生有恶意诋毁

2024-04-15 13:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:今日上午，东方甄选针对网络上流传的关于其自营南美白虾二氧化硫超标7倍的不实言论，进行了正面回应。东方甄选在声明中明确表示，这些谣言严重损害了公司的商誉，同时也给部分客户带来了困扰。

针对此事，东方甄选发布了详细的严正声明。声明中提到，公司近期注意到有人在网络多个平台散布谣言，指责东方甄选南美白虾存在隐瞒添加和二氧化硫含量超出国标的问题。东方甄选强调，这些言论纯属不实，且已对公司声誉和客户信任造成了负面影响。

东方甄选进一步解释称，南美白虾作为公司的一款重要产品，一直受到广大客户的喜爱和支持。自年初以来，尽管该产品遭到了一些职业打假人的质疑，但公司始终积极应对，对产品进行重新检测，并多次接受有关部门的抽检。所有检测结果均显示，产品符合国标要求，不存在二氧化硫超标问题，商品标签也符合规定。

东方甄选强调，虽然公司过去并不想针对无根据的指责进行澄清，但现实证明，如果不及时回应，不仅会给部分客户带来困扰，还会助长造谣者的气焰。因此，公司决定向公众说明真实情况。

东方甄选详细列举了以下几点事实:首先，南美白虾为厄瓜多尔原装进口，产品入关需经过中国口岸管理部门的严格把控，只有抽检合格的产品才能进入中国市场。其次，为确保产品品质，公司一直对南美白虾进行高频抽检，历次检验结果均符合国标。此外，今年2-3月期间，多个监管部门和机构对东方甄选南美白虾进行了多次抽检，结果均显示产品符合国标要求，未发现二氧化硫超标的情况。

针对网络上针对东方甄选南美白虾的不实描述，东方甄选表示这些言论完全站不住脚。特别是打假人刘江先生发布的“二氧化硫超标7倍”的言论，更是无中生有。东方甄选已经对刘江先生的不实言论进行了取证，并将采取法律手段，坚决捍卫公司的正当权益。

最后，东方甄选向广大客户承诺，公司将一如既往地严控自营产品品质，确保食品安全底线。公司相信，只有通过持续的努力和改进，才能赢得客户的信任和支持。

东方甄选回应南美白虾二氧化硫超标7倍：无中生有恶意诋毁

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