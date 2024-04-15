理想汽车回应车内摄像头拍不雅照：移花接木、恶意造谣

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:近日，网络上流传着一些关于理想汽车车内摄像头拍摄色情图片的消息，引发了一些公众关注和担忧。对此，理想汽车法务部迅速进行了辟谣和回应，表明这一事件完全是不法分子的恶意造谣和传播。

理想汽车法务部明确指出，理想汽车已交付的超过70万辆汽车，其车内传感器均不具备远程查看以及存储图片、音频、视频的能力。理想汽车一直以来都将用户隐私放在至关重要的位置，不仅行车记录仪只允许车主本地存储，并且还不录制声音，以最大程度保护用户的隐私安全。

理想汽车法务部进一步强调，所有关于理想汽车的数据处理行为均严格遵守国家法律法规的相关要求。对于网络上流传的所谓理想汽车车内摄像头拍摄的色情图片，实际上是不法分子利用车辆以外的其他设备拍摄的，然后通过移花接木的手段，在微信群等渠道进行恶意传播和抹黑。这种手段极其肮脏恶劣，情节严重，已经构成了典型的违法犯罪行为。

针对这一事件，理想汽车已经收集了相关证据，并第一时间向公安机关报案。理想汽车表示，对于任何通过违法犯罪手段抹黑企业的行为，都将采取零容忍的态度，并将运用法律手段追究背后犯罪分子的法律责任，坚决维护理想汽车和用户的合法权益。

最后，理想汽车法务部呼吁广大公众知悉真相，不信谣、不传谣，共同维护一个健康、良好的网络环境。

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