竞争升温！ChatGPT增长疲软3月全球访问量17.7亿次，Claude逐渐崛起

划重点: ⭐️ ChatGPT 全球访问量增长放缓，Anthropic 的 Claude 因发布 Claude3在 AI 竞赛中崭露头角。 ⭐️ ChatGPT 的全球增长率逐渐下降，尽管推出了新功能，但未能带来显著增长。 ⭐️ Anthropic 的 Claude 在欧洲市场蓬勃发展，加剧了与 ChatGPT 的竞争，开启了 AI 聊天平台领域的新一轮竞争。

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:ChatGPT，作为最大的 AI 聊天平台，近期增长速度明显放缓。据 Similarweb 估计，2024年3月，ChatGPT 的全球访问量达到17.7亿次，略低于2023年5月创下的18.1亿次访问记录。尽管在2022年11月至2023年5月间曾经历快速增长，但这种势头并未持续，可能是 OpenAI 越来越专注于企业 AI 的原因。

新功能如个性化聊天机器人（Custom GPTs）或图像 AI DALL-E 并未能引发太大增长。2024年3月，Custom GPTs 的访问量为5650万次。除去 OpenAI 开发的 GPT，包括 DALL-E 在内，其他访问量为5050万次，比去年2月增长了3%，比去年11月增长了68%。在插件之后，GPTs 可能会成为 OpenAI 下一个主流项目的失败案例。

ChatGPT 的全球增长率环比仅增长了13%，低于一些竞争对手，特别是 Anthropic 的 Claude，3月份增长了161%，尽管基数较小。然而，由于 Claude3的发布，Claude 的快速增长仍在持续，有望在欧洲市场取得更大突破。

尽管增长速度放缓，ChatGPT 仍然是遥遥领先的 AI 聊天平台。然而，Anthropic 的 Claude 正在迅速赶上，尽管规模仍远远不及 OpenAI。Claude 发布第三版后的迅速增长显示了一个令人信服的新产品有多快改变局势的例子。模型制造商的护城河似乎在缩小，尤其是考虑到开源开发的进展。如果 OpenAI 想要触发另一波显著增长并确认其高估值，那么在 GPT-5上就会面临压力。

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