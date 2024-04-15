首页 > 业界 > 关键词  > OpenAI最新资讯  > 正文

​微软与 OpenAI 计划建造拥有百万服务器的数据中心

2024-04-15 10:41 · 稿源：站长之家

划重点:

⭐ 微软与 OpenAI 计划打造一个包括人工智能超级计算机 “星际之门” 的创新数据中心项目。

⭐ 项目目标是减少两家公司对 Nvidia 的依赖，并将由微软投资超过1000亿美元，预计2028年启动。

⭐ 数据中心将采用未来一代的 Cobalt Arm 服务器处理器和 Maia XPUs，预计将超过1150亿美元的开支。

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:微软与 OpenAI 据称正在计划一个突破性的数据中心项目，其中将包括一台名为 “星际之门” 的人工智能超级计算机。据《The Information》的 Anissa Gardizy 和 Amir Efrati 报道，该项目的目标是减少这两家公司对 Nvidia 的依赖，这是许多涉足人工智能领域的科技巨头正越来越努力做到的事情。

机房 云计算 服务器

据称，微软将为这一项目投资超过1000亿美元，并据悉已经设定了2028年的启动日期。微软与 OpenAI 的计划据报道包括五个阶段，其中 “星际之门” 是第五个也是最雄心勃勃的阶段。

虽然项目的成本是根据 “熟悉计划的人” 的说法（《The Information》称这些人包括 “与 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 讨论过此事的人以及查看过微软初步成本估算的人）”，但微软和 OpenAI 尚未就项目的具体细节发表评论。

预计这个新的数据中心项目将推动人工智能能力的边界，并可能超过1150亿美元的开支。这比微软去年在服务器和设备的资本支出金额的三倍还要多。据《The Information》称，微软目前正在为 OpenAI 开发一个规模较小的第四阶段超级计算机，预计将于2026年左右推出。

《The Next Platform》进一步解释说，“关于微软计划建造的据传名为‘星际之门’系统支持其大型语言模型合作伙伴 OpenAI 的计算需求的第一件事，是人们谈论的是数据中心，而不是超级计算机。这是因为数据中心 - 也许是一个地区内的多个数据中心，可能拥有多达100万个 XPU 计算设备 - 将成为超级计算机。”

《The Next Platform》还表示，如果 “星际之门” 确实建成，它将基于未来一代的 Cobalt Arm 服务器处理器和 Maia XPUs，以太网扩展到单台机器上的数十万到100万个 XPUs，并且绝对不会基于 Nvidia 的 GPU 和互连技术，如果这些传言是可信的话。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • ACEPAL:个性化营销建议

    ACEPAL 是一个个性化营销建议平台，为数千个营销任务提供个性化建议。它利用动态提示生成器和优化聊天机器人来提升营销效果。ACEPAL 可以帮助分析Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram、Pinterest、TikTok和YouTube等平台的数据，并根据不同任务和变量提供定制化的营销建议。它的功能包括分析受众洞察、分析竞争对手策略、优化内容策略、提供最佳时机建议等。ACEPAL的价格根据用户需求定制，请联系我们获取详细定价信息。

    个性化建议 营销分析 社交媒体

  • LLM Transparency Tool:分析Transformer语言模型的内部工作机制

    LLM Transparency Tool（LLM-TT）是一个开源的交互式工具包，用于分析基于Transformer的语言模型的内部工作机制。它允许用户选择模型、添加提示并运行推理，通过可视化的方式展示模型的注意力流动和信息传递路径。该工具旨在提高模型的透明度，帮助研究人员和开发者更好地理解和改进语言模型。

    语言模型 Transformer 注意力机制

  • JetMoE-8B:以低成本实现高性能的大型语言模型

    JetMoE-8B是一个开源的大型语言模型，通过使用公共数据集和优化的训练方法，以低于10万美元的成本实现了超越Meta AI LLaMA2-7B的性能。该模型在推理时仅激活22亿参数，大幅降低了计算成本，同时保持了优异的性能。

    开源 高效 低成本

  • CTRL-F-VIDEO:在视频中快速搜索特定单词或短语

    CTRL-F-VIDEO 是一个开源项目，通过Chrome扩展实现在YouTube视频中搜索特定单词或短语的功能。它利用OpenAI的Whisper模型将音频转换为文本，并在视频时间条上标记出匹配词汇的位置，帮助用户节省查找信息的时间。

    视频搜索 生产力工具 YouTube辅助

  • Breezemail:整理你的收件箱，AI分类

    Breezemail帮助你保持重要的邮件在收件箱内，并通过AI分类整理其余的邮件。我们训练了AI来识别对你重要的邮件，将其标记为重要邮件，并将其余的邮件自动组织到智能分类中。你可以使用预定义的分类，也可以创建自己的智能分类。Breezemail使用ChatGPT查询来组织你的邮件，不再需要复杂的过滤器和编程运算符来构建邮件标签。现在，你可以使用自然语言轻松创建自己的个性化超级高级分类。例如：“所有关于金融和投资的邮件”。Breezemail还提供了预定义的分类，帮助你无需努力就可以整理收件箱。订阅Breezemail，让我们的AI发挥魔力，相信你的收件箱会感谢你的。安全与隐私方面，Breezemail致力于保护您的安全和隐私。我们不会保留、出售或分析您的数据，除非与我们的公开可访问功能相关。我们不会展示广告，因为我们会为我们的服务收取公平的订阅费用。我们不会共享、出售或试图使您的数据匿名化，您的数据包括您的电子邮件地址、在您的邮箱中发现的电子邮件地址，以及电子邮件内容和附件。您的电子邮件内容仅由ChatGPT处理。我们使用ChatGPT来处理和分类您的电子邮件内容，所有包括文本、图片、附件等的电子邮件内容都直接发送到ChatGPT API，Breezemail不在服务器上处理或保留您的任何内容。您可以随时授予Breezemail访问您的邮箱，并且可以随时撤销。所有访问令牌都经过加密，仅用于执行与我们功能相关的操作。您的凭据也经过加密，以保护您的邮箱访问细节，使其对Breezemail内部的任何人都无法访问。订阅我们的通讯，获取有关Breezemail的更新。谢谢！

    收件箱 AI分类 邮件整理

  • Somi AI:AI写作与助手工具

    Somi AI是最受欢迎的高等教育、市场营销人员、企业主、影响者和作家的AI写作软件工具。我们的AI助手引擎帮助您更好、更快地写作。

    AI写作工具 内容创作 营销工具

  • S&C - Gemini™ AI chat for Google™ search:在Google™搜索中与Gemini™ AI聊天

    S&C - Gemini™ AI chat for Google™ search是一款能够在Google™搜索中与Gemini™ AI进行聊天的插件。它提供Gemini™、ChatGPT™、Claude™和Pi™等多个聊天机器人，可以在搜索页面上直接与它们进行对话。插件支持Google™、Yahoo™和DuckduckGo™等搜索引擎，并且提供无限制的免费查询次数。

    聊天 搜索 Gemini™

  • Jinno: code any React component with AI:用AI开发HTML或React组件，并与GPT4聊天

    Jinno是一个使用AI开发HTML或React组件的插件。它可以修改React、HTML和CSS代码。它支持React、CSS和JavaScript，并提供了颜色选择器、字体选择器、页面标尺等功能。可以导出React、HTML和CSS代码，适用于开发人员和设计师。

    AI React HTML

  • Free Email Extractor from Website:强大的免费网络电子邮件抓取工具，自动访问网站以快速提取批量电子邮件、电话号码和社交资料，支持域名到电子邮件查找。

    My Email Extractor是一个强大的免费网络电子邮件抓取工具，它可以自动访问网站并快速提取电子邮件、电话号码和社交资料。它支持从不同域名提取电子邮件，并将结果保存到CSV文件中。用户可以使用它来生成销售线索、进行市场研究以及数据自动化。My Email Extractor的准确性取决于数据来源，它实时从网页中收集电子邮件。

    email extractor web scraping

  • WizardLM-2:新模型，多种型号，AI驱动合成数据训练

    WizardLM-2是WizardLM推出的新一代大型语言模型，包含三种型号：8x22B、70B和7B。该产品采用AI驱动的合成数据训练系统，通过数据分析、加权抽样、渐进式学习和AI互校AI等方法，优化模型性能。它能够自动生成高品质的指令和响应，提供多样化的对话能力，适用于多种编程和开发场景。

    大型语言模型 AI训练 自然语言处理

  • idefics-80b:一个通用的多模态模型,可用于问答、图像描述等任务

    HuggingFaceM4/idefics-80b-instruct是一个开源的多模态模型,它可以接受图像和文本的输入,输出相关的文本内容。该模型在视觉问答、图像描述等任务上表现出色,是一个通用的智能助手模型。它由Hugging Face团队开发,基于开放数据集训练,提供免费使用。

    AI 多模态 视觉问答

  • Video2Game:从单一视频创建实时互动游戏环境

    Video2Game是一项技术，可以将单一视频转换成具有实时、互动、真实感和浏览器兼容性的高质量虚拟环境。它通过构建大规模的NeRF模型来实现高质量的表面几何形状，然后将该模型转换为带有对应刚体动力学的网格表示，以支持交互。使用UV映射的神经纹理，既能表达丰富，又与游戏引擎兼容。最终得到的是一个虚拟环境，虚拟角色可以与之互动，响应用户控制，并能从新的相机视角实时提供高分辨率渲染。

    虚拟环境 实时互动 物理模拟

  • Cohere Compass:多方面数据索引与搜索模型

    Cohere Compass是一款新型的多方面嵌入模型，专为解决企业数据中的多重概念和关系检索挑战而设计。它能够将数据以JSON格式传递至嵌入模型，转换后存储在向量数据库中，保持元数据和文本的同时，捕捉多方面数据中概念间的关系。与传统的RAG流程相比，Compass通过其SDK将电子邮件及其附件解析为单一JSON，生成包含多方面表示的嵌入输出，从而在搜索时能够准确理解和匹配查询中的不同方面。

    企业数据检索 多方面数据处理 向量数据库

  • Ctrl-Adapter:视频生成的精细控制工具

    Ctrl-Adapter是一个专门为视频生成设计的Controlnet，提供图像和视频的精细控制功能，优化视频时间对齐，适配多种基础模型，具备视频编辑能力，显著提升视频生成效率和质量。

    视频生成 图像控制 AI技术

  • Reka Core:强大的多模态LLM，商业解决方案

    Reka Core是一个GPT-4级别的多模态大型语言模型（LLM），具备图像、视频和音频的强大上下文理解能力。它是目前市场上仅有的两个商用综合多模态解决方案之一。Core在多模态理解、推理能力、编码和Agent工作流程、多语言支持以及部署灵活性方面表现出色。

    人工智能 LLM 多模态

  • 2txt:快速将图片中的文字转换为可编辑文本

    2txt是一个在线OCR工具，能够将图片中的文字内容快速识别并转换成可编辑的文本格式。它支持多种语言的识别，并且操作简单，用户只需上传图片即可获得结果。该工具不存储用户上传的图片，保证了用户数据的隐私安全。

    OCR 文字识别 图片转文本

  • 法行宝:AI智能法律分析工具

    法行宝是一款集成了人工智能技术的法律服务平台，旨在为用户提供专业的法律意见和文书参考。通过预设问题引导用户提供必要信息，结合《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，生成详细的法律意见书。法行宝不仅提供离婚流程指导、文书模板下载，还包含人性化的行动建议和扩展资料，帮助用户全面理解并应对法律问题。

    法律咨询 离婚案件 文书模板

  • Adobe Acrobat AI Assistant:AI智能助手，文档快速理解与生成

    Adobe Acrobat的AI助手是一个集成在Acrobat中的创新功能，它可以帮助用户通过提问来理解文档内容，快速获取信息并生成内容。这项功能特别适合需要从文档中提取关键信息并快速创建电子邮件、演示文稿、会议记录等的用户。AI助手可以生成文档摘要，提供基于文档内容的建议问题，帮助用户更有效地探索和理解内容。此外，Adobe Acrobat的AI助手遵循Adobe的AI伦理原则，确保用户数据的安全和透明。

    AI助手 文档理解 内容生成

  • AI Voice Generator Bot:使用人工智能将文本转换为音频

    AI语音生成器是一个简单易用的产品，它使用人工智能技术将文本转换为音频。它提供了多达25种不同的声音，完美演绎英语。您只需在Telegram上输入文本，我们即可回复相应的音频，无需等待。立即试用，快速将文本转换为语音。

    人工智能 语音合成 音频转换

  • Glaze:保护艺术家风格的AI工具

    Glaze是一个旨在保护人类艺术家免受AI风格模仿的系统。通过机器学习算法对艺术作品进行微小改动，使其对人类眼睛看起来不变，但对AI模型则呈现出完全不同的艺术风格。这样，当有人试图模仿特定艺术家的风格时，AI生成的结果将与预期大相径庭。Glaze不是永久解决方案，但是一个必要的第一步，为艺术家提供抵抗AI模仿的工具。

    艺术保护 AI模仿抵抗 风格保护

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM