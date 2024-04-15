​微软与 OpenAI 计划建造拥有百万服务器的数据中心

划重点: ⭐ 微软与 OpenAI 计划打造一个包括人工智能超级计算机 “星际之门” 的创新数据中心项目。 ⭐ 项目目标是减少两家公司对 Nvidia 的依赖，并将由微软投资超过1000亿美元，预计2028年启动。 ⭐ 数据中心将采用未来一代的 Cobalt Arm 服务器处理器和 Maia XPUs，预计将超过1150亿美元的开支。

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:微软与 OpenAI 据称正在计划一个突破性的数据中心项目，其中将包括一台名为 “星际之门” 的人工智能超级计算机。据《The Information》的 Anissa Gardizy 和 Amir Efrati 报道，该项目的目标是减少这两家公司对 Nvidia 的依赖，这是许多涉足人工智能领域的科技巨头正越来越努力做到的事情。

据称，微软将为这一项目投资超过1000亿美元，并据悉已经设定了2028年的启动日期。微软与 OpenAI 的计划据报道包括五个阶段，其中 “星际之门” 是第五个也是最雄心勃勃的阶段。

虽然项目的成本是根据 “熟悉计划的人” 的说法（《The Information》称这些人包括 “与 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 讨论过此事的人以及查看过微软初步成本估算的人）”，但微软和 OpenAI 尚未就项目的具体细节发表评论。

预计这个新的数据中心项目将推动人工智能能力的边界，并可能超过1150亿美元的开支。这比微软去年在服务器和设备的资本支出金额的三倍还要多。据《The Information》称，微软目前正在为 OpenAI 开发一个规模较小的第四阶段超级计算机，预计将于2026年左右推出。

《The Next Platform》进一步解释说，“关于微软计划建造的据传名为‘星际之门’系统支持其大型语言模型合作伙伴 OpenAI 的计算需求的第一件事，是人们谈论的是数据中心，而不是超级计算机。这是因为数据中心 - 也许是一个地区内的多个数据中心，可能拥有多达100万个 XPU 计算设备 - 将成为超级计算机。”

《The Next Platform》还表示，如果 “星际之门” 确实建成，它将基于未来一代的 Cobalt Arm 服务器处理器和 Maia XPUs，以太网扩展到单台机器上的数十万到100万个 XPUs，并且绝对不会基于 Nvidia 的 GPU 和互连技术，如果这些传言是可信的话。

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