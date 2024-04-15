研究：人工智能在提供情感支持方面优于人类

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划重点: ⭐️ 人工智能在提供情感支持方面的表现优于人类 ⭐️ 人工智能能更好地让人们感到被倾听，但当其身份被揭示时，效果会下降 ⭐️ 人工智能在情感理解方面表现出色

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:在快节奏的现代生活中，真正感到被倾听和理解是一件罕见的事情。许多人并没有从周围的人那里得到他们需要的情感支持、共鸣和认可。那么，人工智能（AI）能做到吗?南加州大学马歇尔商学院进行的一项新研究表明可以 —— 但有一些有趣的警告。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

研究人员发现，接收到由人工智能生成的消息的人实际上比接收到人类撰写消息的人感到更受倾听!人工智能还擅长检测人的情绪。这可能看似违反直觉，但有一些关键原因可以解释这一令人惊讶的结果:

人工智能系统专门设计用于分析语言并识别情感线索。它们不会像人类那样被自己的思维、感情或日常生活中发生的其他事情分散注意力。这使它们可以更多地将处理能力用于理解被传达的情感信息。

人工智能系统（理想情况下）从中立的起点开始运行，没有人类的先入为主或无意识偏见。从全新的角度接近每条消息有助于识别被表达的情感。

人工智能模型经过大规模的文本和人类情感交流数据集的训练。这使它们拥有庞大的模式和语言线索库，可以从中汲取，从而能够检测出普通人可能会忽略的情感沟通中微妙的细微差别。

研究表明，由人工智能生成的消息更擅长关注承认和验证接收者的情绪状态。这创造了一种被听到和被看到的感觉，增强了希望，并减轻了痛苦。此外，人工智能可能更擅长辨别何时需要简单的情感支持，而不是立即提出解决方案。这种分辨出正确类型的回应的能力很可能促成了其积极影响。

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