IDC发布数据要素全景研究 蚂蚁数科入选代表技术厂商

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息:近日，全球权威研究机构IDC发布《数据要素全景研究》（以下简称“报告”），对当前数据要素市场的主要需求、市场活动、参与主体、落地形式等情况进行分析，并列举了市场代表性的技术架构及应用案例为产品选型提供参考。蚂蚁数科以技术服务的完整性入选代表技术厂商。

作为国内最早布局区块链、隐私计算等前沿技术的厂商之一，蚂蚁数科在数据要素领域持续深耕，围绕数据要素价值释放全流程，在数据安全、数据合规、数据流通与数据应用等环节，都推出了针对性的技术产品与解决方案，促进数据安全合规、高效流通，加速数据要素价值释放。

随着政策积极推动以及大模型等前沿技术革新，数据要素市场正步入快速发展期。中国电子云等国资厂商，蚂蚁数科、浪潮云等科技公司正纷纷入局，从各自的差异化优势出发，积极探索数据价值释放的新基建、新模式与新应用。

数据要素的巨大价值已成业内共识。然而，由于面临合规风险、数据治理能力不足以及缺乏数据技术工具等原因，企业及政府机构对数据资源的应用仍然存在“不敢用”、“不能用”、“不会用”等难题。

技术正在成为破解数据流通难题的新解法。例如，蚂蚁数科的数据合规AI模型，可对数据合规材料进行自动化分析与评估，帮助数据授权方、数商对合规风险进行有效评估与监控。数据协作平台FAIR融合区块链与隐私计算技术，实现多方数据协作中的安全流通、可信共享，目前已经在政务、金融等多个场景中落地应用。

随着数据要素市场顶层制度逐步完善，如何围绕行业应用与场景挖掘，加速释放数据要素价值，也成为市场参与各方关注的焦点。在政务场景，蚂蚁数科旗下数据协作平台FAIR助力某市政务数据实现跨部门间安全共享，让残联等单位实现数据智能核验，线上申领补贴时间从原来线下的数周到现在的“秒批秒办”。

目前，蚂蚁数科已在政务与公共服务、工业能源、物流贸易、金融等众多领域中开展数据应用场景实践和探索，已落地超90个场景化解决方案，为数据要素市场的数据管理、流通和应用提供安全、可信、高效的技术支撑。

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