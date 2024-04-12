抖音电商治理网络诈骗：从未发布“抖音购物卡”

站长之家（ChinaZ.com）4月12日 消息:抖音电商发布治理网络诈骗行为的公告称，近日，平台在日常巡查中发现，有少数不法分子在线下散发所谓“抖音购物卡”“抖音商城购物卡”，以“免费赠品”“优惠价格”“幸运抽奖”为噱头，诱导用户扫描后骗取其个人信息，实施诈骗行为。

抖音电商强调，平台从未发布上述“购物卡”，并提醒广大用户提高网络安全防范意识，对各类所谓“购物卡”“商城购物卡”提高警惕，切勿泄露个人信息，避免造成个人财产及其他损失。同时，抖音还上线温馨提示，提醒用户防范诈骗风险。目前，平台已配合全国各地公安机关抓获多个从事侵犯公民个人信息，实施信息网络犯罪活动及电信诈骗的团伙。

另外，抖音还梳理出其他五种诈骗行为，供用户参考防范。

一、冒充平台官方“客服”:

诈骗分子以“抖音客服”名义联系用户，声称要寄送“礼品”，获取用户详细地址后实施诈骗。

二、添加第三方社交软件赠送“礼品”:

诈骗分子联系用户，以赠送“礼品”等理由为噱头，诱导用户脱离平台监管，前往第三方社交平台，实施诈骗。

三、“会员”付费:

诈骗分子声称用户已经获得“商城会员”资格，需要按月缴纳一定额度的“会员费用”，诱导用户转账，实施诈骗。

四、加入“福利群”:

诈骗分子声称为用户送“福利”，诱导用户下载第三方软件后加入“福利群”，进而欺骗用户进行“刷单”等行为。

五、散布“刮奖”卡片:

诈骗分子散布“刮奖”卡片，诱导“中奖”用户扫码“领奖”，填写个人信息，实施诈骗。

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