Cohere 发布 Rerank 3，集成企业搜索和 RAG 功能

划重点: 🌟 Cohere 发布了 Rerank3，旨在增强企业搜索和检索增强生成（RAG）系统。 🌟 Rerank3具有出色的语义重排序精度，支持多语言，且能够排名多方面数据。 🌟 与 Elastic 的 Inference API 原生支持合作，提供先进的搜索能力。

站长之家（ChinaZ.com）4月12日 消息:Cohere 发布了 Rerank3，这是一款新的基础模型，旨在增强企业搜索和检索增强生成（RAG）系统。这一新模型将改变企业处理和访问大量数据的方式，提高搜索效率和准确性。

Rerank3与任何数据库、搜索索引和具有原生搜索功能的遗留应用程序无缝集成。其卓越功能集包括4k 上下文长度，可为较长文档提供卓越的搜索质量，以及跨多方面和半结构化数据（如电子邮件、发票、JSON 文档、代码和表格）进行搜索的能力。

此外，Rerank3支持100多种语言，确保强大的多语言性能，简化不同用户群体的检索。Rerank3的关键亮点之一是在语义重排序方面具有卓越精度，确保仅向生成模型传递最相关的信息。这种优化方法不仅提高了响应准确性，还将延迟和成本保持在最低水平，特别在处理大型数据存储库时尤为有益。

企业数据通常很复杂，当前系统往往难以搜索多方面和半结构化数据源。Rerank3在排名多方面数据方面表现出色，利用元数据字段提供全面准确的搜索结果。其功能还包括代码检索，为与专有代码存储库一起工作的工程团队提供生产效率提升。此外，与前身相比，Rerank3在长上下文长度下的延迟可实现长达3倍的改进。

Rerank3在 Elastic 的 Inference API 中受到原生支持。与 Elastic 的这一合作标志着朝着为企业提供定制的先进搜索能力迈出的战略性步伐。“我们很高兴与 Cohere 合作，帮助企业释放其数据潜力。”Elasticsearch 的 GVP 兼总经理 Matt Riley 表示。

官方博客：https://txt.cohere.com/rerank-3/

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