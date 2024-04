AI日报：GPT-4Turbo向所有付费用户开放；谷歌将推3款免费AI工具；百度将发布AI原生操作系统DuerOS X，中山大学“梗王”大模型靠讲笑话入选顶会CVPR

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

📰🤖📢AI新鲜事

新版GPT-4Turbo现已向所有付费 ChatGPT 用户开放

【AiBase提要:】 🚀 GPT-4Turbo在写作、数学、逻辑推理和编码能力上有显著提升。 🔥 输出速度大幅提升,响应更加流畅和迅速。 💬 回复更简洁,更口语化,在基准测试中表现卓越。

谷歌宣布将推3款免费 AI 图像编辑工具

【AiBase提要:】 🔹 谷歌从5月15日起向所有用户免费提供三款生成式 AI 图像编辑工具 🔹 Magic Editor 实现一键 PS / 调色 / 光影,Photo Unblur 去除图片模糊,Magic Eraser 擦除图片内容 🔹 用户每月可免费使用10次 Magic Editor,额外次数需购买 Pixel8手机或开通 Google One 计划

中山大学“梗王”大模型CLoT 靠讲笑话入选顶会CVPR

苹果将为 Mac 系列产品添加一款专注于人工智能的新芯片

【AiBase提要:】 ⭐️ 苹果计划推出新的 M4芯片,旨在提升销售并突显人工智能 ⭐️ 新芯片将推出三种主要型号,希望每款 Mac 产品都能升级 ⭐️ 苹果的人工智能雄心显著,对 Mac 销售下滑做出回应

百度小度科技将发布AI原生操作系统DuerOS X

【AiBase提要:】 🚀 小度科技将发布全球首个AI原生操作系统DuerOS X。 🌟 DuerOS X基于文心大模型全面升级,实现多模态感知和拟人化呈现。 🔥 DuerOS X在情感化、个性化方面取得显著进步,为用户提供更多情绪和陪伴价值。

开源软件 Tools4AI 将 AI 无缝集成到 Java 企业应用程序中

【AiBase提要】 ⭐️ 开发人员可以更轻松地调用 Java 方法、执行 REST HTTP 调用或直接执行 shell 脚本。 ⭐️ 开发人员可以使用简单的注释指定 AI 应执行的操作,实现自然语言命令执行复杂任务。 ⭐️ Tools4AI 改变了在 Java 环境中使用 AI 的规则,为开发人员提供了一个增强 Java 应用程序功能的实用工具。 产品入口:https://top.aibase.com/tool/tools4ai

🤖📱💼AI应用

Ideogram更新!新增Describe功能 增强文字渲染和照片写实效果

DreamWorld AI推全身运动捕捉技术 可创建动作表情和你一模一样的数字人

腾讯智影推出“动态漫画”功能 输入文案即可生成AI漫画视频

Mutable AI:自动将你的GitHub代码库转换维基文档

——————

每日midjourney prompt:动漫美女

a young girl with long brown hair in braids, brown eyes, wearing a white sleeveless top and a yellow pleated skirt, a straw hat, holding a pink microphone and singing on a stage with dark blue background, soft lighting, anime style, digital painting, vibrant, dreamy --ar3:4--niji6--style raw

一个年轻女孩,棕色长发扎成辫子,棕色眼睛,穿着白色无袖上衣和黄色百褶裙,戴着草帽,拿着粉色麦克风,在深蓝色背景的舞台上唱歌,柔和的灯光,动漫风格,数字绘画,充满活力,梦幻

(举报)