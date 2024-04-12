首页 > 业界 > 关键词  > GPT4最新资讯  > 正文

AI日报：GPT-4Turbo向所有付费用户开放；谷歌将推3款免费AI工具；百度将发布AI原生操作系统DuerOS X，中山大学“梗王”大模型靠讲笑话入选顶会CVPR

2024-04-12 15:41 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://top.aibase.com/

📰🤖📢AI新鲜事

新版GPT-4Turbo现已向所有付费 ChatGPT 用户开放

image.png

【AiBase提要:】

🚀 GPT-4Turbo在写作、数学、逻辑推理和编码能力上有显著提升。

🔥 输出速度大幅提升，响应更加流畅和迅速。

💬 回复更简洁，更口语化，在基准测试中表现卓越。

谷歌宣布将推3款免费 AI 图像编辑工具

image.png

【AiBase提要:】

🔹 谷歌从5月15日起向所有用户免费提供三款生成式 AI 图像编辑工具

🔹 Magic Editor 实现一键 PS / 调色 / 光影，Photo Unblur 去除图片模糊，Magic Eraser 擦除图片内容

🔹 用户每月可免费使用10次 Magic Editor，额外次数需购买 Pixel8手机或开通 Google One 计划

中山大学“梗王”大模型CLoT 靠讲笑话入选顶会CVPR

image.png

【AiBase提要:】

⭐️ 使用日本“大喜利”游戏数据探索多模态创造力

⭐️ 基于跳跃思维训练方法CLoT激发模型创新响应

⭐️ CLoT在性能评估中表现优越，展示了多模态大模型的创造力和幽默感

项目页:https://top.aibase.com/tool/clot

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2312.02439.pdf

苹果将为 Mac 系列产品添加一款专注于人工智能的新芯片

【AiBase提要:】

⭐️ 苹果计划推出新的 M4芯片，旨在提升销售并突显人工智能

⭐️ 新芯片将推出三种主要型号，希望每款 Mac 产品都能升级

⭐️ 苹果的人工智能雄心显著，对 Mac 销售下滑做出回应

百度小度科技将发布AI原生操作系统DuerOS X

【AiBase提要:】

🚀 小度科技将发布全球首个AI原生操作系统DuerOS X。

🌟 DuerOS X基于文心大模型全面升级，实现多模态感知和拟人化呈现。

🔥 DuerOS X在情感化、个性化方面取得显著进步，为用户提供更多情绪和陪伴价值。

开源软件 Tools4AI 将 AI 无缝集成到 Java 企业应用程序中

【AiBase提要】

⭐️ 开发人员可以更轻松地调用 Java 方法、执行 REST HTTP 调用或直接执行 shell 脚本。

⭐️ 开发人员可以使用简单的注释指定 AI 应执行的操作，实现自然语言命令执行复杂任务。

⭐️ Tools4AI 改变了在 Java 环境中使用 AI 的规则，为开发人员提供了一个增强 Java 应用程序功能的实用工具。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/tools4ai

🤖📱💼AI应用

Ideogram更新!新增Describe功能 增强文字渲染和照片写实效果

QQ截图20240412141810.png

【AiBase提要:】

⭐ Ideogram通过优化算法，提高了文字渲染准确度和图像生成质量。

⭐ 新模型生成更逼真图像，色彩、细节处理更真实。

⭐ 新功能Describe转换图像为文字描述，帮助用户理解图像信息。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/ideogram-ai

DreamWorld AI推全身运动捕捉技术 可创建动作表情和你一模一样的数字人

QQ截图20240412114950.png

【AiBase提要:】

⭐ 全身运动捕捉技术无需穿戴特殊装备，仅需单镜头摄像设备实现全身捕捉和创建动态数字人。

⭐ DreamWorld AI具备强大的实时操控能力，用户可轻松操控虚拟角色进行各种动作和表情。

⭐ AI追踪引擎实时捕捉超过1000种表情，使虚拟角色表现更丰富，用户体验更真实。

排队地址:https://top.aibase.com/tool/dreamworld-ai

腾讯智影推出“动态漫画”功能 输入文案即可生成AI漫画视频

1.png

【AiBase提要:】

⭐ 无需绘画基础，用户输入文案即可生成漫画视频

⭐ 可设置小说风格，角色、分镜等，生成的效果不是大家想象中的那种动态

⭐ 仅一次免费生成机会

产品入口:https://top.aibase.com/tool/zhiying

Mutable AI:自动将你的GitHub代码库转换维基文档

【AiBase提要:】

⭐ Mutable AI将代码库转换为易懂维基文档，提高代码透明度和可访问性。

⭐ 文档转换使非专业人员理解代码，促进团队沟通和协作。

⭐ 自动更新文档，提供代码图表功能，帮助优化设计和快速定位问题。

在线体验地址:https://top.aibase.com/tool/mutable

——————

每日midjourney prompt：动漫美女

ai2023_Slim_fingers_normal_fingers_93606261-d594-419f-94c9-c99ba17eca7b.png

a young girl with long brown hair in braids， brown eyes， wearing a white sleeveless top and a yellow pleated skirt， a straw hat， holding a pink microphone and singing on a stage with dark blue background， soft lighting， anime style， digital painting， vibrant， dreamy --ar3:4--niji6--style raw

一个年轻女孩，棕色长发扎成辫子，棕色眼睛，穿着白色无袖上衣和黄色百褶裙，戴着草帽，拿着粉色麦克风，在深蓝色背景的舞台上唱歌，柔和的灯光，动漫风格，数字绘画，充满活力，梦幻

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM