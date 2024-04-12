AI日报：GPT-4Turbo向所有付费用户开放；谷歌将推3款免费AI工具；百度将发布AI原生操作系统DuerOS X，中山大学“梗王”大模型靠讲笑话入选顶会CVPR

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📰🤖📢AI新鲜事
新版GPT-4Turbo现已向所有付费 ChatGPT 用户开放
【AiBase提要:】
🚀 GPT-4Turbo在写作、数学、逻辑推理和编码能力上有显著提升。
🔥 输出速度大幅提升，响应更加流畅和迅速。
💬 回复更简洁，更口语化，在基准测试中表现卓越。
谷歌宣布将推3款免费 AI 图像编辑工具
【AiBase提要:】
🔹 谷歌从5月15日起向所有用户免费提供三款生成式 AI 图像编辑工具
🔹 Magic Editor 实现一键 PS / 调色 / 光影，Photo Unblur 去除图片模糊，Magic Eraser 擦除图片内容
🔹 用户每月可免费使用10次 Magic Editor，额外次数需购买 Pixel8手机或开通 Google One 计划
中山大学“梗王”大模型CLoT 靠讲笑话入选顶会CVPR
【AiBase提要:】
⭐️ 使用日本“大喜利”游戏数据探索多模态创造力
⭐️ 基于跳跃思维训练方法CLoT激发模型创新响应
⭐️ CLoT在性能评估中表现优越，展示了多模态大模型的创造力和幽默感
项目页:https://top.aibase.com/tool/clot
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2312.02439.pdf
苹果将为 Mac 系列产品添加一款专注于人工智能的新芯片
【AiBase提要:】
⭐️ 苹果计划推出新的 M4芯片，旨在提升销售并突显人工智能
⭐️ 新芯片将推出三种主要型号，希望每款 Mac 产品都能升级
⭐️ 苹果的人工智能雄心显著，对 Mac 销售下滑做出回应
百度小度科技将发布AI原生操作系统DuerOS X
【AiBase提要:】
🚀 小度科技将发布全球首个AI原生操作系统DuerOS X。
🌟 DuerOS X基于文心大模型全面升级，实现多模态感知和拟人化呈现。
🔥 DuerOS X在情感化、个性化方面取得显著进步，为用户提供更多情绪和陪伴价值。
开源软件 Tools4AI 将 AI 无缝集成到 Java 企业应用程序中
【AiBase提要】
⭐️ 开发人员可以更轻松地调用 Java 方法、执行 REST HTTP 调用或直接执行 shell 脚本。
⭐️ 开发人员可以使用简单的注释指定 AI 应执行的操作，实现自然语言命令执行复杂任务。
⭐️ Tools4AI 改变了在 Java 环境中使用 AI 的规则，为开发人员提供了一个增强 Java 应用程序功能的实用工具。
🤖📱💼AI应用
Ideogram更新!新增Describe功能 增强文字渲染和照片写实效果
【AiBase提要:】
⭐ Ideogram通过优化算法，提高了文字渲染准确度和图像生成质量。
⭐ 新模型生成更逼真图像，色彩、细节处理更真实。
⭐ 新功能Describe转换图像为文字描述，帮助用户理解图像信息。
DreamWorld AI推全身运动捕捉技术 可创建动作表情和你一模一样的数字人
【AiBase提要:】
⭐ 全身运动捕捉技术无需穿戴特殊装备，仅需单镜头摄像设备实现全身捕捉和创建动态数字人。
⭐ DreamWorld AI具备强大的实时操控能力，用户可轻松操控虚拟角色进行各种动作和表情。
⭐ AI追踪引擎实时捕捉超过1000种表情，使虚拟角色表现更丰富，用户体验更真实。
腾讯智影推出“动态漫画”功能 输入文案即可生成AI漫画视频
【AiBase提要:】
⭐ 无需绘画基础，用户输入文案即可生成漫画视频
⭐ 可设置小说风格，角色、分镜等，生成的效果不是大家想象中的那种动态
⭐ 仅一次免费生成机会
Mutable AI:自动将你的GitHub代码库转换维基文档
【AiBase提要:】
⭐ Mutable AI将代码库转换为易懂维基文档，提高代码透明度和可访问性。
⭐ 文档转换使非专业人员理解代码，促进团队沟通和协作。
⭐ 自动更新文档，提供代码图表功能，帮助优化设计和快速定位问题。
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每日midjourney prompt：动漫美女
a young girl with long brown hair in braids， brown eyes， wearing a white sleeveless top and a yellow pleated skirt， a straw hat， holding a pink microphone and singing on a stage with dark blue background， soft lighting， anime style， digital painting， vibrant， dreamy --ar3:4--niji6--style raw
一个年轻女孩，棕色长发扎成辫子，棕色眼睛，穿着白色无袖上衣和黄色百褶裙，戴着草帽，拿着粉色麦克风，在深蓝色背景的舞台上唱歌，柔和的灯光，动漫风格，数字绘画，充满活力，梦幻
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