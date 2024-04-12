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雷军称小米SU7比他想象的成功3到5倍

2024-04-12 15:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月12日 消息:小米SU7自上市以来，便迅速成为车圈的焦点，持续占据各大平台的热搜榜，几乎每日都有关于它的热门话题引发热烈讨论。这款车型的成功，不仅超越了小米的预期，更在市场中引发了广泛关注。

小米创始人雷军在最近的内部演讲中坦言，小米SU7的成功超出了他的想象，实际表现比预期的要好3到5倍。这样的成绩，不仅彰显了小米SU7的出色表现，也凸显了小米在汽车行业中的强大竞争力。

小米汽车

值得一提的是，小米SU7的购买者中，女性占比高达近30%，而且许多订单都是为太太、女朋友或姐妹购买的。雷军预测，未来女性车主的比例可能会达到40%，甚至50%，这进一步证明了小米SU7在市场上的广泛吸引力。

对于小米SU7的成功，雷军认为这本质上是小米模式、小米方法论的成功，更是小米文化价值观的成功。他此前在《小米创业思考》一书中详细阐述了小米的方法论，即“专注、极致、口碑、快”这七字诀。这七个字不仅概括了小米的核心价值观，也指导了小米在各个领域的发展。

即使在今天，这七字诀依然对小米的实践打法产生着深远的影响，为公司的发展提供了有力的支撑。可以说，正是这样的方法论和文化价值观，成就了小米SU7在市场上的辉煌表现。

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