支付宝商业化半年：广告主、代理商双增长，新增AI广告创意等功能

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:支付宝广告业务正加速发展。4月11日，支付宝在2024数智营销峰会上，披露了平台商业化最新进展:“支付宝灯火”数字推广平台上线半年多，增长迅猛，活跃广告主、活跃代理商分别实现4倍和9倍增长，新平台带动了投放广告的品牌小程序GMV平均提升200%。与此同时，为进一步助力商家获得确定性增长，“支付宝灯火”也宣布升级，开放视频频道流量位、新增AIGC广告创意等功能。

新进者带来新增量，“服务型流量”价值凸显

去年3月，支付宝广告事业部成立，同年8月，其自有商业推广系统“支付宝灯火”数字推广平台（以下简称“支付宝灯火”）上线，此举被外界视为平台开启流量商业化的信号。

作为一款拥有10亿用户的超级App，相比其他大厂，支付宝入局互联网广告市场较晚，但外界关注度很高，有业内人士称“支付宝可能是目前移动互联网最后一块流量洼地”。从品牌商家们纷纷入局也可看出，高奢时尚、零售快消、汽车、美妆等传统广告大户正在将品牌营销的目光转向支付宝。数据显示，“支付宝灯火”推出半年多，活跃广告主增长4倍，活跃广告代理商增长9倍，这一速度，对于一个刚起步的平台来讲，可谓迅猛。

公开数据显示，2023年国内在线广告市场规模达到1.2万亿以上，同比增速约11%。对于广告主来讲，投放精细化、寻找确定性增量也成为主要命题。从这一角度上看，支付宝作为“新入局者”为整个市场提供了新增量。数据显示，伴随着App流量开放及广告体系的不断成熟，过去一年，支付宝可投放流量规模增长了1倍，已投放的客户小程序GMV年同比提高200%。

作为国内最大的服务型超级App，支付宝自身流量也显现出“强服务属性”的差异化特征。据最新发布的《支付宝平台商业活力报告》，目前支付宝App有超过8000种服务、超150个服务场景，每天有近7亿人次使用生活服务类小程序，平台已成通勤出行、医疗看病、理财投资者、大学生等各大垂类人群聚集地，这些与服务息息相关的人、场景也被品牌所看重。

据了解，支付宝运动、会员频道等特色阵地最受广告主青睐，并已展开流量、产品、IP等层面合作。与此同时，体育赛事、休闲展览、户外旅游等更接近年轻人生活方式的优质服务，也逐渐扎根支付宝。

广告代理商杭州少英利用“支付宝灯火”帮助长安启源在支付宝进行营销推广，最终让广告CPL（单条获客成本）大幅减少，超出预期目标。其总经理赵锋认为，“支付宝生活场景足够丰富，服务流量距离转化更近，在特定场景中投放更精准“。

商家可投流视频频道，AI助力广告智能化

支付宝对于商业化的步伐也更加坚定，支付宝广告事业部负责人朱兴对外表示，今年要持续加大流量开放与效能提升，力争成为市场上的新质增长平台，给商家带去更多确定性增长。他透露，今年支付宝App开放的流量规模将扩展1.5倍，“支付宝灯火”将围绕流量提效、AI技术应用、行业解决方案等方面，进行全新升级。

据了解，目前除支付宝App首页搜索框、支付成功页、出行频道、会员频道等“黄金位”外，视频频道也将流量开放，支持商家通过“支付宝灯火”进行投流，助力商家触达更多内容消费用户。自2022年支付宝视频频道上线以来，内容生态持续发展，平台上MCN数量翻倍，直播间数量同比增长14倍。“支付宝灯火”接入视频投流意味着商家小程序、生活号彻底打通，支付宝“内容+服务”的差异化特性逐步显现。

支付宝AI能力也将在智能化广告营销中发挥作用。据悉，目前“支付宝灯火”已上线AIGC广告创意功能，支持商家通过AI能力可生成广告素材，节省更多创意时间与成本。AI投放助手也将上线，让AI为广告主提出更科学的投放建议。平台升级后，预估将为商家提升至少27%的广告编排效率。

峰会现场，包括Sisley、奔驰Smart、可口可乐等不同领域品牌商家获得了年度灯火营销奖。朱兴表示，支付宝将持续开放平台特色产品、技术，发挥更多场景化服务流量价值，助力商家互联网广告走向品效合一的精细化时代。

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