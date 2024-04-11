微软联合Quantinuum推最可靠逻辑量子比特 量子计算可靠性提升800倍！

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:微软联合 Quantinuum 取得了历史性突破，展示了史上最可靠的逻辑量子比特，解决了量子计算的两大关键问题，可靠性提升了800倍。

通过将微软的量子比特虚拟化系统应用于 Quantinuum 的硬件，在14000多次实验中，量子计算没有出现任何错误，相比于使用物理量子比特，可靠性大幅提升。这一突破意味着量子计算迈向2级弹性量子计算，开启了一个历史性时刻。

论文地址：https://arxiv.org/pdf/2404.02280.pdf

微软的 CEO 纳德拉对此表示激动，将这一成就视为开启可靠量子计算带来科学和商业进步之路的里程碑。

量子计算作为未来尖端科技备受关注，然而其发展一直受到关键问题的制约，如噪声干扰和错误纠正。但微软联合 Quantinuum 的突破，将30个物理量子比特组合成四个逻辑量子比特，有效保护系统免受错误影响。

此外，Quantinuum 的 H2离子阱处理器具有新的量子计算机架构，支持多种标志性功能，如全连接量子比特和高保真度门操作，为混合超级计算系统的构建奠定了基础。

量子计算的发展对科学探索和商业应用具有重要意义。逻辑量子比特的突破将为人工智能、超级计算和其他混合应用带来更多可能。随着逻辑量子比特数量的扩大，量子计算机将能够应用于解决更加复杂的商业问题。此次突破标志着量子计算领域迎来新的发展时代，为解锁之前棘手问题的解决方案提供了有力支持。

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