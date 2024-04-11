华为MateBook X Pro发布 价格11199元起

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:华为MateBook X Pro笔记本在今日的鸿蒙生态春季沟通会上正式亮相。

在硬件配置方面，华为MateBook X Pro提供了多种版本供消费者选择。其中，酷睿Ultra716GB1TB版本售价为11199元，而同样采用酷睿Ultra7处理器但内存升级至32GB的版本则售价为11499元。若消费者追求更高性能，可以选择酷睿Ultra932GB2TB版本，其售价为14999元。

华为MateBook X Pro的轻薄设计是其一大亮点。机身厚度仅为13.5毫米，整机重量控制在惊人的980克，这一创新设计使得高性能笔记本正式迈入“百克时代”。

在外观设计上，华为MateBook X Pro同样不落俗套。它提供了晴蓝、砚黑与宣白三款时尚配色，机身采用镁铝合金材质，既保证了强度又实现了轻巧便携。此外，为了进一步增强产品的整体美感，华为MateBook X Pro还彻底去除了传统笔记本的卷帘结构，将原本处于屏幕下方的长条转轴隐藏在了两边。

尽管机身轻薄，但华为MateBook X Pro在性能上却毫不妥协。它可选配英特尔酷睿Ultra9处理器，采用16核22线程设计，并内置Arc锐炫显卡，图形处理性能较上一代提升了一倍。此外，华为还投入千万美元研发了全新鲨鱼鳍散热系统，整体散热能力提升了37%，从而实现了整机高达40W的性能释放。

在软件层面，华为对笔记本系统底层进行了优化，推出了自研的Super Turbo技术。这一技术使得华为MateBook X Pro能够在9秒内进入系统桌面，相比上一代产品，PR4K视频渲染速度提升1.69倍，VSCODE编译速度提升1.27倍。

除了强大的性能，华为MateBook X Pro在显示方面也有出色表现。它配备了14.2英寸3.1K柔性OLED屏幕，分辨率高达3120x2080，全屏亮度600尼特、峰值亮度1000尼特。同时，它还支持120Hz刷新率，响应速度小于1ms，RGB、sRGB、 P3三色域下均达到了?E<1。为了进一步提升屏幕显示效果和寿命，华为还自研了全新防烧屏PBI和抗老化DBI算法，使得屏幕显示寿命提升100%。

作为一款全场景AI PC，华为MateBook X Pro不仅具备强大的软硬件实力，还为用户带来了丰富的AI功能。借助于AI空间、AI慧眼、AI音效、智慧语音、智慧搜索等功能，用户可以享受到更加智能化的使用体验。此外，华为还将盘古大模型首次应用到笔记本中，为用户提供了AI概要功能。

在设备协同方面，华为MateBook X Pro同样表现出色。它可以实现与手机、平板、耳机、智慧屏等设备的无缝协同，为用户构建更强大的智慧办公体验。

在其他方面，华为MateBook X Pro还配备了高低音分频六扬声器、搭载70Wh电池，并支持140W超级快充等功能，进一步提升了用户的使用体验。

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