华为鸿蒙智行智界S7正式发布 售价 24.98 万元起

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:今日下午，华为鸿蒙生态春季沟通会上，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东正式发布了备受瞩目的新版智界S7轿车，售价从24.98万元起。这款新车型不仅具备出色的设计和配置，更在动力、续航和智能驾驶等方面展现出了华为的技术实力。

智界S7以其全新的OneBox造型设计亮相，融合了一体式车身结构与流体黄金曲面，实现了驾乘空间的最大化。简约动感的前脸设计，融汇了星轨融合灯组、导流风刀与侧气帘，呈现出独特的视觉效果。而2.6㎡全景天幕、无边框后视镜与无边框车门等设计，既满足了功能需求，又彰显了美学价值。

进入车内，智界S7的座舱布局采用了创新的游艇驾舱设计，分为前眺甲板、领航区和驾控区三部分，为驾乘者带来了更为舒适的体验。同时，全新橄榄型运动方向盘的加入，不仅操控更灵敏，而且视线无遮挡，灵感来源于F1赛车，为驾驶者带来了极致的操控乐趣。

在动力与续航方面，智界S7搭载了华为全新的巨鲸800V高压电池平台和全新一代DriveONE800V高压碳化硅黄金动力平台。这些先进技术不仅保障了电池的高安全、长寿命，更实现了高倍率快充，充电5分钟即可续航200+km，充电15分钟可续航400+km。同时，CLTC工况续航里程超800km，综合电耗仅12.4kWh，展现出了出色的能效表现。

此外，智界S7在智能驾驶方面也有着不俗的表现。余承东宣布，智界S7首发搭载华为视觉智驾方案——HUAWEI ADS基础版，可实现全国高速城快轻松开，智能泊车轻松停。这套不带激光雷达的智驾方案在入门版的智界S7Pro上即可搭载，其高速NCA覆盖率高达99.5%，匝道通过率也达到了96%，相较于特斯拉的EAP方案有着显著的优势。

总的来说，新版智界S7轿车以其独特的设计、出色的配置和卓越的性能，再次展现了华为在智能汽车领域的领先地位。相信这款新车型的发布，将为用户带来更加智能、便捷的出行体验。

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