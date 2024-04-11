AI日报：suno劲敌Udio上线就被挤崩；谷歌将推AI视频Google Vids；蚂蚁CodeFuse推图生代码；ChatGPT之后增长最快的AI网站竟是它

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🤖📱💼AI应用

suno劲敌!AI音乐生成工具Udio正式发布 更多自定义功能

🌐 提供多语言歌声创作功能，包括但不限于 J-pop、俄罗斯梦幻流行、雷鬼音乐和宝莱坞音乐

🎶 不仅全面模仿现有音乐，还模仿了歌手的声音

🎵 比Suno有更多的自定义能力，支持多种音乐类型和风格，包括流行音乐和古典音乐

谷歌将推全新AI视频工具Google Vids 集多种功能一体

🔸 使用AI技术协助编辑内容，选择场景、图片和音乐，生成类似PPT的视频

蚂蚁集团CodeFuse推出“图生代码”功能 大幅缩短开发时间

⭐️ 新功能“图生代码”可从设计图一键生成代码，提升前端页面开发效率。

GLM团队AI编程助手CodeGeeX插件在Visual Studio上线

⭐ 用户可在Visual Studio中搜索并安装CodeGeeX插件

⭐ CodeGeeX是首个适配VisualStudio平台的国产智能编程助手

ChatGPT 之后增长最快的 AI 网站

【AiBase提要:】

🚀 ChatGPT 从0到一百万用户只用了5天，这个网站从0到一百万用户只用了11天

🤖 JanitorAI 创立不久获百万用户，特色NSFW内容吸引用户，技术实力引人瞩目。

🛠️ 网站需自带OpenAI API key，对NSFW宽容但有社区准则，展现开放态度。

🔒 AI角色通过互动动作和持续学习提供超越CAI的真实聊天体验，让用户情感体验更丰富。

🎭 Janitor AI 称终极目标是提供真实的AI男友/女友

官网地址:https://top.aibase.com/tool/janitorai

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