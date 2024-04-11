AI日报：suno劲敌Udio上线就被挤崩；谷歌将推AI视频Google Vids；蚂蚁CodeFuse推图生代码；ChatGPT之后增长最快的AI网站竟是它

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🤖📱💼AI应用
suno劲敌!AI音乐生成工具Udio正式发布 更多自定义功能
【AiBase提要:】
🎵 比Suno有更多的自定义能力，支持多种音乐类型和风格，包括流行音乐和古典音乐
🎶 不仅全面模仿现有音乐，还模仿了歌手的声音
🌐 提供多语言歌声创作功能，包括但不限于 J-pop、俄罗斯梦幻流行、雷鬼音乐和宝莱坞音乐
🎵 免费内测中，每个人每月最多可以生成1200首歌曲
谷歌将推全新AI视频工具Google Vids 集多种功能一体
【AiBase提要:】
🔸 Google将推出全新AI视频工具Google Vids
🔸 工具集多种功能于一体，帮助用户创作故事板
🔸 使用AI技术协助编辑内容，选择场景、图片和音乐，生成类似PPT的视频
蚂蚁集团CodeFuse推出“图生代码”功能 大幅缩短开发时间
【AiBase提要:】
⭐️ 新功能“图生代码”可从设计图一键生成代码，提升前端页面开发效率。
⭐️ 主要面向前端工程师群体，极大减轻开发团队代码工作量。
⭐️ 得益于蚂蚁集团百灵大模型技术能力，AI普及提升软件开发行业创新活力。
GLM团队AI编程助手CodeGeeX插件在Visual Studio上线
【AiBase提要:】
⭐ CodeGeeX是首个适配VisualStudio平台的国产智能编程助手
⭐ 用户可在Visual Studio中搜索并安装CodeGeeX插件
⭐ CodeGeeX功能包括代码生成、智能补全、注释添加、问答等，提高编程效率
ChatGPT 之后增长最快的 AI 网站
【AiBase提要:】
🚀 ChatGPT 从0到一百万用户只用了5天，这个网站从0到一百万用户只用了11天
🤖 JanitorAI 创立不久获百万用户，特色NSFW内容吸引用户，技术实力引人瞩目。
🛠️ 网站需自带OpenAI API key，对NSFW宽容但有社区准则，展现开放态度。
🔒 AI角色通过互动动作和持续学习提供超越CAI的真实聊天体验，让用户情感体验更丰富。
🎭 Janitor AI 称终极目标是提供真实的AI男友/女友
官网地址:https://top.aibase.com/tool/janitorai
详情:https://orangeai.notion.site/ChatGPT-AI-25e2e757a89a4361bdf2a64def103269
Parler-TTS:一个高质量文本到语音（TTS）模型
【AiBase提要:】
⭐ Parler-TTS是高质量的TTS模型
⭐ 可定制说话者风格，完全开源
⭐ 简单安装，提供交互式演示和训练指南
项目地址:https://top.aibase.com/tool/parler-tts
模型下载:https://huggingface.co/parler-tts
在线体验:https://huggingface.co/spaces/parler-tts/parler_tts_mini
SDXL模型精选微调模型合集 SDXL fine-tunes 覆盖各种风格 可直接用于开发
【AiBase提要:】
⭐ SDXL微调模型专为生成特定视觉风格和主题的高质量图像设计
⭐ 模型能够根据用户需求进行定制化创作，支持创作者、设计师和开发者
⭐ 平台提供了便利的访问和运行微调模型的功能，广泛应用验证，包括各种风格和主题的模型
📰🤖📢AI新鲜事
ChatGPT首次亮相电视剧创作名单
【AiBase提要：】
⭐ 印度泰卢固语喜剧《Save the Tigers》第二季大结局片尾标注了ChatGPT，引发关注。
⭐ ChatGPT被用于音乐团队部分，可能用于创作歌词，提高音乐制作效率。
⭐ ChatGPT在影视音乐制作领域展示了人工智能技术的潜力，为未来发展提供借鉴。
Windows11Moment5 更新带来更多 AI 功能
【AiBase提要:】
🌟 新增 Voice Access 功能，包括鼠标跨窗口操作和语音快捷方式设置。
🌟 Snap Layout 功能通过 AI 提供更智能的窗口布局建议。
🌟 Photos 应用现在具备 AI 驱动的 Magic Eraser 功能。
Adobe以每分钟3美元的价格购买视频，构建AI模型
【AiBase提要:】
📌 Adobe向摄影师和艺术家提供报酬，采购视频以训练AI模型。
📌 Adobe计划开发视频生成功能，并将在今年晚些时候讨论更多相关内容。
📌 公司强调构建AI模型需要大量数据，视频将用于训练资产获取。
报告称:OpenAI和Meta即将发布具有人类推理能力的AI模型
【AiBase提要:】
🧠 下一个版本的GPT将在解决困难问题方面取得进展，包括推理。
⚠️ 一些专家担心开发超越人类智能的技术可能会带来风险。
💰 实现人工通用智能可能价值数万亿美元。
研究发现，GPT-4在说服力方面比人类表现优秀82%
【AiBase提要:】
🤖 人类参与820场辩论，结果显示 AI 更擅长提供具有说服力的论点
🧠 参与者能够辨别与 AI 对话，但 AI 仍然以强大的说服力脱颖而出
🔍 AI的说服力比人类高出21.3%，考虑个性化后差距扩大至81.7%
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每日midjourney prompt:鲜切果盘
图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney
a plate of fruit， sliced，fresh，Bright colors， strawberries， blueberries， oranges， tangerines， limes， apples， White ceramic disc，Exquisite swing plate， White marble table，top view --ar3:2
一盘水果，切片，新鲜，明亮的颜色，草莓，蓝莓，橙子，橘子，酸橙，苹果，白色陶瓷盘，精致的摆动盘，白色大理石桌子，俯视图
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