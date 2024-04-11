AI金融助理“支小宝”：今年已解答845万个理财保险类问题

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:国内AIGC赛道进入到比拼产业应用的阶段。4月11日，记者注意到，蚂蚁集团的“AI金融助理”支小宝2.0版本已经处于对外测试阶段。支小宝定位于理财和保险专业知识问答，同时提供行情及持仓分析、智能核保和理赔等专业工具。目前，在支付宝APP的蚂蚁财富和蚂蚁保频道内，均能唤起支小宝服务，支持文字和语音问答，互动体验上还将不断快速迭代。据了解，新版支小宝已有1200万用户体验，一季度“行情”等成为用户最热门的提问词。

AIGC加速垂直应用，支小宝定位于金融问答

记者体验发现，相较于文心一言、Kimi等国内的聊天机器人，蚂蚁旗下的支小宝定位于解答基金、保险等金融垂直领域的专业问题，并能给到参考分析和提醒。测试发现，支小宝可基于用户的理财、保险产品持有情况，提供包括理财持仓分析、市场行情解读，以及保险智能核保、智能理赔等实用工具。例如，当询问某只基金时，支小宝能够提供全面的产品数据，还会提示规模和基金经理变动等风险。

蚂蚁财富公布的数据显示，支小宝深度服务过的用户相比未服务过的用户，资产配置的合理程度高出5%，用户频繁交易的比例下降60%。

在保险领域，支小宝提供“智能核保”能力，能够根据用户健康情况，评估能否投保。“智能理赔”功能，则能够在一些简单的门诊险理赔上实现全自动理赔审核。

据介绍，支小宝2.0的金融知识数据存储量已达到百亿级，并通过“多智能体协同”模式在不同环节模拟人类专家，输出观点并调用专业服务工具。目前，支小宝对金融事件分析推理的能力已达到真人行业专家平均水平。

此前，国内AIGC已开始试水医疗、交通等垂直领域，支小宝则是金融领域首个实现规模化对客的AI应用。浙江大学金融研究院副院长章华分析，“这些垂直领域专业门槛、合规水位等都较高，AIGC在这些领域需要更强的知识数据、逻辑能力和技术能力。而一旦成功应用，就会显著降低这些产业的服务门槛，提升用户体验。”

“行情”成热门提问，支小宝提醒理性投资

今年以来，A股震荡回暖，房价和利率下调的消息不断，投资者谨慎求稳和资产保值的情绪较浓，不少用户向支小宝发起咨询。

支小宝一季度的问答数据显示，用户提问量最多的两大类理财问题是“行情解读”、“本周收益”。“带病适合买哪款健康险“、“什么时候可以领储蓄险收益“，则成为最热门的保险问题。支小宝在给出专业解答时，也会提示市场风险，提醒用户理性选择。

数据还显示，2024年以来，新版支小宝共解答了用户手动输入的845万个理财和保险问题，相应问题解答的用户采纳率较前一版本均提升20%左右。

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