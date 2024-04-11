蚂蚁集团CodeFuse 发布“图生代码”功能，支持产品设计图一键生成代码

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:4月11日，蚂蚁集团自研的智能研发平台CodeFuse推出“图生代码”新功能，支持开发人员用产品设计图一键生成代码，大幅提升前端页面的开发效率。目前相关功能正在内测。

和很多互联网公司一样，蚂蚁集团正在内部全面推行AI编程，使用CodeFuse支持日常研发工作的工程师达到50%以上，这些工程师提交的代码中10%由AI生成。

Gartner发布的2024年十大战略技术趋势指出:到2028年，75%的企业软件工程师将使用AI编程助手。蚂蚁CodeFuse就是这一趋势下的探索尝试。据介绍，CodeFuse的功能覆盖了需求分析、编程开发、测试与构建、发布与运维、数据洞察等研发全链路，比如在开发测试阶段，通过代码补全、添加注释、解释代码、生成单测、代码优化等，帮助开发者更快、更轻松地编写代码。

目前，在蚂蚁内部，每周已有超五成程序员在日常研发中使用CodeFuse。CodeFuse生成的代码整体采纳率为30%，在生成单元测试场景采纳率可以达到50%。

（图说:蚂蚁智能研发平台CodeFuse覆盖AI研发全链路）

此次发布的“图生代码”功能主要服务前端工程师。在互联网产品开发环节，设计师画出设计图后，前端工程师需要用代码实现产品设计图，这项工作占用了较多开发工作量。图生代码，可以根据设计图一键生成代码，可以极大降低开发团队在开发网页、小程序、APP时的代码工作量。以一张中型网页为例，如果最终有200行代码，一人耗时约需1小时，一键生成后，工程师只需检查与调整，耗时大幅降低。这项功能基于蚂蚁百灵大模型的多模态技术能力研发。

蚂蚁集团CodeFuse负责人表示，AI的普及不仅可以减少开发人员的工作压力，让他们有更多精力投入到更有创造力的工作中去，更大的意义在于降低编程门槛，推动软件开发行业的创新和进步。CodeFuse的使命是探索下一代AI研发生产力工具，致力于打造创新的解决方案，让软件开发者在研发过程中如丝般顺滑。在自然语言生成代码、图生代码之后，CodeFuse还将持续推出新功能，助力企业研发全链路的效率提升。

该负责人认为，AI研发范式的变革，并不代表“人”在研发场景的角色会消失，反而对AI和人如何协同提出了更高的要求，特别是涉及可靠性的运维场景，还需要人工专家干预才能让系统健康运行起来。“AI目前主要集中在辅助编程（codecopilot），要从copilot走向co-worker，实现整个研发生命周期的智能化、自动化，还有很长的路要走。”

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