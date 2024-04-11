武大雷军班具备保研资格 计划招收30人

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:武汉大学为深化拔尖创新人才培养综合改革，针对高层次应用型专门人才的培养需求，特别在计算机科学与技术领域启动了一项多元化培养试点项目。自2024年起，计算机学院将设立独具特色的“雷军班”，旨在选拔30名优秀学子，致力于将他们培育成具备计算机全栈工程能力和企业家创新创业精神的领军人才。

为确保“雷军班”的教学质量，武汉大学将倾注最优的师资力量，采取小班化教学模式。学生入学后，可根据个人发展规划，从学院精心挑选的导师库中挑选合适的学业导师。同时，学校还将邀请业界知名的创新创业导师和顶尖工程师，共同构建导师团队，实施因材施教，精准指导学生的课业学习、科研训练和工程实践。

“雷军班”将紧密结合计算机领域的全栈工程能力和创新创业能力，与小米等国内行业领军企业开展深度校企合作。通过引入这些企业的先进互联网思维方法论和行业前沿软硬件系统设计课程，学生将有机会针对行业一线技术研发课题开展高水平的科研训练和工程实践，从而培养出既具备卓越工程研发能力又拥有出色创新创业能力的领军人才。

“雷军班”的学生将享受到更加灵活的培养模式。个性化的学制选择和灵活的学分认定制度将为学生提供更多学习方式的选择。此外，学生还可以自主定制本硕博学习计划，享有100%的保研资格，本博贯通年限为6至8年。同时，为了确保培养质量，还将设置准入准出流动机制。

在资源支持方面，“雷军班”的学生将享有丰富的教育资源。他们将有优先机会赴头部企业实习，并获得专项经费支持，以100%的比例参加国外研修、游学以及国内外学术会议。除了学校、学院提供的奖助学金资助外，还有雷军专项奖助学金助力学生的成长。这些多元化的途径将全面支持学生发展兴趣特长、锻炼专业能力、拓展知识边界，并勇攀行业高峰。

值得一提的是，去年11月29日，武汉大学1987级计算机系校友、小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军向母校捐赠了13亿元人民币。他明确表示，此次捐赠主要用于支持数理化文史哲六大学科基础研究、计算机领域科技创新以及大学生培养，为“雷军班”的设立提供了有力的支持。

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