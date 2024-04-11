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Parler-TTS：一个高质量文本到语音（TTS）模型

2024-04-11 11:53 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:最近，一个名为Parler-TTS的全新开源项目引起了业界的广泛关注。Parler-TTS是一个高质量的文本到语音（TTS）模型，它能够生成听起来非常自然的语音，为用户提供了前所未有的语音合成体验。

image.png

项目地址:https://top.aibase.com/tool/parler-tts

模型下载:https://huggingface.co/parler-tts

在线体验:https://huggingface.co/spaces/parler-tts/parler_tts_mini

Parler-TTS的独特之处在于其高度的可定制性。用户可以根据自己的需求，调整说话者的风格，包括性别、音调、说话风格等，从而创造出符合特定场景的语音。这种灵活性使得Parler-TTS不仅适用于普通的语音合成任务，还能够满足更为复杂和个性化的需求。

与其他TTS模型相比，Parler-TTS的最大优势在于其完全开源的特性。这意味着，从数据集、预处理、训练代码到权重，所有的资源和工具都可以被公众访问和使用。开源的模式不仅促进了技术的透明度和可靠性，也为全球的开发者和研究者提供了一个共同进步的平台。

Parler-TTS的安装过程非常简单，只需一行代码即可完成。这大大降低了用户的使用门槛，使得更多的人能够轻松地尝试和利用这一先进的TTS技术。此外，项目团队还提供了交互式的演示和详细的训练指南，帮助用户快速上手并根据自己的需求对模型进行定制。

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