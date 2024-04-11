微软将在五月公布新的 Windows 和云 AI 功能

划重点: - 💻 微软将在年度 Build 大会上推出全新的人工智能工具，用于 PC 和云端应用。 - ☁️ 新 AI 功能将使开发者能够更深入地与 Windows 操作系统进行互动。 - 🤖 微软还将讨论如何让 Windows 应用程序能够利用 Arm 架构的神经处理引擎进行人工智能运算。

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:微软将在年度 Build 大会上揭示全新的人工智能工具，用于 PC 和云端应用。CEO Satya Nadella 在一月份告诉分析师，2024年将成为 “AI 成为每台 PC 的头等部分” 的一年，而五月的会议议程也反映了这一目标。微软已经从在 Azure 公有云中运行 AI 模型的客户中获得了显著的收入增长，公司希望通过为开发者推出新的 AI 功能来继续这一趋势。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

新任微软 AI 主管 Mustafa Suleyman 将在西雅图的主题演讲中与 Nadella 和其他长期高管一起登台。Suleyman 是 DeepMind 的联合创始人，这是谷歌在2014年收购的人工智能初创公司，他于上个月从初创公司 Inflection AI 加入微软。

多年来，希望充分利用 Windows 操作系统的用户一直可以安装 PowerToys，这是一个包含图像调整小工具和键盘快捷键定制程序的开源软件包。在 Build 大会上，微软将讨论一项新的高级粘贴功能，它利用在 PC 上直接运行的 AI 模型，而不是需要将数据发送到云端并接收响应。

微软还将讨论 “允许用户在 Windows 上更深入地与其数字生活互动” 的新 AI 功能，开发者将能够将这些功能集成到 Windows 应用程序中。作为这一策略的一部分，微软在三月份推出了 Surface PC，这些 PC 配备了一个用于快速访问公司聊天机器人的 C o p i l o t 按钮。这些机器包含 Intel 处理器。

多年来，微软一直致力于通过在 Arm 架构上运行节能芯片来改善 Windows PC 的用户体验，而不是使用英特尔的标准 x86模型。在 Build 大会上，微软计划讨论 Windows 应用程序如何能够利用 Arm 架构的神经处理引擎进行人工智能运算。

在 Azure AI Studio 构建自己的聊天机器人的组织将了解与 AI 安全相关的新功能，这些功能旨在降低模型生成有关性和暴力或构成安全风险的声明的可能性。微软还试图让在 Azure 中的使用更加便捷。公司还将讨论即将推出的 C o p i l o t 聊天机器人的增强功能，目前已在预览模式下提供给部分客户。

你可以在这里找到2024年 Build 大会的完整会议目录。

（举报）