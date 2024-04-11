​研究发现，GPT-4在说服力方面比人类表现优秀82%

划重点: ⭐️ 研究显示，GPT-4在说服人类方面表现超过人类81.7% ⭐️ 人类参与820场辩论，结果显示 AI 更擅长提供具有说服力的论点 ⭐️ 参与者能够辨别与 AI 对话，但 AI 仍然以强大的说服力脱颖而出

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）的研究人员最近进行的一项研究表明，GPT-4在说服力方面比人类表现更出色，优势接近82%，准确来说是81.7%。该研究涉及820人围绕一系列主题展开辩论。这些主题包括是否应该考虑种族因素作为大学录取标准，以及像是否应该继续发行便士这样的低风险主题。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

值得注意的是，参与此研究的人们通常与人工智能进行配对。结果发现，AI 能够更有效地提供具有说服力的论点。当个性化未纳入考虑时，AI 的说服力比人类高出21.3%，但考虑了个性化因素后，这一差距扩大至81.7%。

需要指出的是，参与者通常能够分辨他们是否在与某种程度上的聊天机器人交谈。尽管情况是如此，这并没有改变他们对当前使用聊天机器人的论点有多具说服力的看法。从中可以得出的一点是，这些写作模式相当容易被识别，因为参与研究的75% 的人能够辨别聊天机器人的真实身份。

提示的相对简单性似乎表明，LLM 将来在说服人类方面将毫无问题。这也表明，恶意行为者可能会利用它们进行自己的恶意目的，包括试图进行社会工程攻击的情况。因此，人们必须接受有关相信在线信息的危险性的教育。

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