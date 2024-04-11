小鹏G6推出580长续航Plus版本 限时售价17.99万元

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:小鹏汽车今日针对G6车型新增了一款580长续航Plus版本，定价为19.99万元，但限时优惠价仅需17.99万元，使得小鹏G6的起售价降至17.99万元，为消费者提供了更具性价比的选择。

这款新推出的580长续航Plus版与之前的580长续航Pro版相比，虽然在一些配置上有所调整，但售价却降低了10000元。具体差异如下:

首先，在舒适性配置上，580长续航Plus版取消了方向盘加热功能和前排座椅通风功能，主驾座椅的电动调节也从12向减少到6向。

其次，在音响系统上，新车将原本的18扬声器Xopera音响替换为8扬声器音响，并且取消了主驾专享扬声器，为追求高性价比的消费者提供了更为经济实惠的选择。

最后，在可选装配件上，新车不再提供星雨青、光子蓝、熔云橙等特殊车色以及运动性能套件的选装服务。

值得一提的是，小鹏G6还推出了暗夜黑配色版本，该版本将配备熏黑套件，并绑定价值6000元的20英寸熏黑运动轮毂。同时，新车还首发了“柔光米”座舱主题，其设计灵感来源于天空渐明时的一束阳光，为驾驶者营造出更为舒适、温馨的驾驶环境。

此次小鹏G6新版本的推出，不仅丰富了消费者的选择，也进一步提升了该车型在市场上的竞争力。

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