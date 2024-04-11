报告称：OpenAI和Meta即将发布具有人类推理能力的AI模型

划重点: - 🤖 OpenAI 和 Meta 即将发布 AI 模型，能够进行推理和规划 - 🧠 OpenAI 首席运营官表示下一版本的 GPT 将在解决 "困难问题" 方面取得进展 - ⚠️ 一些专家警告称，开发这种技术可能会将人类置于灭绝的风险之下

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:OpenAI 和 Meta 据称正在准备发布更先进的 AI 模型，这些模型将能够帮助解决问题并承担更复杂的任务。OpenAI 的首席运营官 Brad Lightcap 告诉《金融时报》，公司下一个版本的 GPT 将在解决 "困难问题" 方面取得进展，例如推理。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Meta 的高管们也表示公司即将推出的 Llama3模型有类似的发展轨迹，预计将在未来几周内推出。Meta 的 AI 研究副总裁 Joelle Pineau 表示，公司正在努力找出如何让模型交流、推理、规划并具有记忆。Meta 和 OpenAI 的代表尚未对 Business Insider 的请求发表评论做出立即回应。

让 AI 模型具有推理和规划能力是实现人工通用智能（AGI）的重要一步，Meta 和 OpenAI 均声称他们的目标是实现 AGI。这一发展对于实现该目标的公司可能价值数万亿美元。今年2月，前 Meta 高管、虚拟现实先驱约翰・卡马克称人工通用智能(AGI)是 AI 的 "大金环"，并预计到2030年代将成为一个价值万亿美元的行业。尽管关于 AGI 的定义可能各有不同，最简单的定义是一种人工智能，在各种任务上可以以人类水平或更高水平执行。

一些专家对开发超越人类智能的技术提出了安全顾虑。知名研究人员，包括 AI 教父 Yoshua Bengio 和 Geoffrey Hinton 等，敦促人们考虑 AI 对人类的风险。长期以来对 AI 持怀疑态度的埃隆・马斯克最近估计，AI 将在两年内超越人类。马斯克表示，"有感知计算的总量"—— 这个概念可能指的是 AI 独立思考和行动 —— 将在五年内超过所有人类。

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