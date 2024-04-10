Google扩充Gemma开源家族：推出CodeGemma和RecurrentGemma模型

站长之家（ChinaZ.com）4月10日 消息:近日，Google宣布扩充其Gemma开源家族，推出了两个新的模型:CodeGemma和RecurrentGemma。这两个模型的推出旨在进一步提升Gemma家族在自然语言处理领域的能力。

CodeGemma是专注于代码完成和代码生成任务的模型。它具备出色的数学和逻辑推理能力，能够在处理编程问题时表现出色。这一特性使得CodeGemma在编程辅助工具和自动化代码生成方面具有广泛的应用前景。

RecurrentGemma则是一个为研究实验优化的高效架构。它利用循环神经网络和局部注意力来提高内存效率，从而大幅降低内存使用、提高吞吐量并推动研究创新。这一模型的推出将为研究人员提供一个更加高效的工具，有助于推动自然语言处理领域的研究进展。

除了推出新的模型，Google还更新了其开源Gemma模型，发布了Gemma1.1版本。这一更新将进一步优化模型的性能，为用户提供更好的使用体验。

模型下载:

https://huggingface.co/google/gemma-1.1-2b-it

https://huggingface.co/google/gemma-1.1-7b-it

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