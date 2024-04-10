首页 > 业界 > 关键词  > GPT4最新资讯  > 正文

AI日报：GPT-4-Turbo正式版自带读图能力；Gemini1.5Pro开放API；SD3将于4月中旬发布；抖音宫崎骏AI爆火

2024-04-10 15:04 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://top.aibase.com/

QQ截图20240410151413.png

📰🤖📢AI新鲜事

OpenAI发布GPT-4-Turbo 正式版 自带读图能力

image.png

【AiBase提要:】

⭐GPT-4-Turbo正式版全面开放，可通过“gpt-4-turbo”来使用此模型，最新版本为“gpt-4-turbo-2024-04-09”

⭐GPT-4-Turbo是带有视觉能力的模型，可处理128k上下文。

⭐ 价格不变，输入$10.00/100万tokens，输出$30.00/100万tokens，读图:最低 $0.00085/ 图

接口信息:https://platform.openai.com/docs/models/continuous-model-upgrades

价格信息:https://openai.com/pricing

相关限制:https://platform.openai.com/docs/guides/rate-limits/usage-tiers?context=tier-five

重磅!GPT-4API全面开放使用

【AiBase提要:】

⚙️ GPT-4具备更强的创造性，支持生成、编辑并共同迭代创意和技术写作任务。

🔍 GPT-4有更长的上下文处理能力，适用于创建长格式内容、扩展对话以及文档搜索和分析等场景。

🏢 企业如摩根士丹利已开始应用GPT-4，将其嵌入内部机器人，帮助财务人员查找资料并节省时间。

API详细使用说明地址:https://platform.openai.com/docs/guides/gpt

谷歌宣布Gemini1.5Pro开放API 新增多项功能

image.png

【AiBase提要:】

🎵 Gemini1.5Pro引入了原生音频理解能力，不需先转换为文本。

📄 Gemini1.5Pro扩展了输入模态范围，支持视频内容处理。

💻 Gemini API改进，加入系统指令引导模型响应和JSON模式。

详情点此查看:

https://developers.googleblog.com/2024/04/gemini-15-pro-in-public-preview-with-new-features.html

音频理解能力:

https://github.com/google-gemini/cookbook/blob/main/quickstarts/Audio.ipynb

SD3将于4月中旬发布!预计会有6种规模的模型

QQ截图20240410102202.png

【AiBase提要:】

⭐ SD3计划在四月中旬正式发布，已发布两篇关于SD3和SD3Turbo的论文

⭐ SD3可能拥有多达6种不同规模的模型，满足不同需求。

⭐ SD3具有80亿参数，适用于RTX4090，生成1024x1024图像需34秒。

SD3论文:https://arxiv.org/abs/2403.12015

SD3Turbo论文:https://arxiv.org/abs/2403.03206

更多SD3制作图像点此查看:https://sd3.art/

性能超H100!英特尔发布新一代人工智能芯片Gaudi3压力给到英伟达!

1.jpg

【AiBase提要:】

⭐ Gaudi3性能超英伟达H100，是最强AI芯片之一

⭐ Gaudi3能效是英伟达芯片的两倍多，速度也快

⭐ Gaudi3采用先进5nm工艺，配备128GB HBM2e内存

详细:

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/vision-2024-gaudi-3-ai-accelerator.html#gs.7q25hh

Poe为AI机器人创建者引入了按消息定价的收入模式

【AiBase提要:】

⭐ Poe 推出了一种信息收费的收入模式

⭐ 新收入模式将有助于激励开发更多种类的机器人

⭐ 创作者可以为他们的机器人设置每条消息的价格，赚取收入。

刚刚，Mistral AI最新磁力链放出!8x22B MoE模型，281GB解禁

【AiBase提要:】

🌟 Mistral AI再次发布磁力链，解禁281GB的8x22B MoE模型。

🌟 Mistral AI靠一条磁力链掀起AI社区热潮。

🌟 新的MoE模型支持多语言、性能强大，旗舰版直接对标GPT-4。

详情:https://www.chinaz.com/2024/0410/1609213.shtml

抖音AI特效一键生成宫崎骏画风爆火

image.png

【AiBase提要:】

⭐ 电影宣传团队与抖音合作推出宫崎骏动画风格的AI特效，吸引200万用户参与。

⭐ 使用特效引发争议，支持者认为向宫崎骏致敬，反对者则认为违背大师意愿。

⭐ 争议中指出宫崎骏对AI动画技术的抵制，但实际视频并非AI技术。

详情:https://www.chinaz.com/2024/0409/1609015.shtml

Suno音乐攻占B站鬼畜区 “钢门松弛”成最热门题材

image.png

【AiBase提要:】

🎶 歌曲“你的钢门比较松弛”在B站引发热潮，吸引数百万网友关注。

🎤 AI音乐走红，Suno软件领衔鬼畜音乐创作，获得突破性成功。

📈 AI音乐评论区氛围和谐，网友以幽默和调侃方式互动，展现创意风采。

详情:https://www.chinaz.com/2024/0409/1608982.shtml

苹果公司发布新型机器学习语言模型MLLLLM Ferret-UI 用于理解应用 UI 界面

image.png

【AiBase提要:】

⭐️ Ferret-UI是专为移动UI屏幕设计的MLLLM，具备引用、定位和推理能力。

⭐️ 采用“任何分辨率”技术，提高模型对小型对象的理解精度。

⭐️ Ferret-UI通过对话能力在详细描述、交互对话和功能推断等任务中表现突出。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2404.05719.pdf

马云内网发声:肯定阿里变革一年成效 称 AI 时代刚刚到来

【AiBase提要:】

⭐ 马云肯定阿里新管理层勇气，称公司重回健康成长轨道

⭐ 马云认为阿里最核心变化是重回客户价值轨道

⭐ 马云预测互联网行业未来三至五年将发生翻天覆地变化，AI时代正当其时

🤖📱💼AI应用

百度网盘推出AI创意生成工具“超能画布”

微信截图_20240410111214.png

【AiBase提要:】

⭐ 独特的图像大模型和智能人脸融合算法

⭐ 提供丰富的背景、服装切换选项

⭐ 可对人物表情、发色进行局部重绘

体验地址:https://top.aibase.com/tool/chaonenghuabu

现阶段有效白嫖（免登录） GPT-3.5的项目

image.png

1⃣Aurora https://github.com/aurora-develop/aurora

（各种花式白嫖，支持 Render/Vercel 等一键部署）

2⃣ChatGPT https://github.com/PawanOsman/ChatGPT

（支持 Docker & Android，很稳定）

3⃣FreeGPT35https://github.com/missuo/FreeGPT35

（参数多，支持 Nginx 反向代理）

谷歌将推全新AI视频工具Google Vids 集多种功能一体

1.png

【AiBase提要:】

📱 Google Vids集多种功能于一体，帮助用户轻松创作故事板。

🖼️ AI技术协助编辑内容，选择适合的场景、图片和音乐。

🎙️ 用户可为视频加上配音，提升视频个性化和专业度。

AI也可以生成延时视频了 MagicTime输入文本即可生成植物生长视频

image.png

【AiBase提要:】

⭐️MagicTime模型专注于生成变形时间延迟视频

⭐️生成的视频符合现实世界物理规律，可以生成比较自然的植物生长过程视频。

⭐️对提示的理解更准确，生成的质量也比较高

项目演示:https://top.aibase.com/tool/magictime

代码:https://github.com/PKU-YuanGroup/MagicTime

DreamWalk:实现对图像生成风格和内容的精细控制

image.png

【AiBase提要:】

⭐ 用户可以更加自由地决定图像中哪部分应该更加强烈地体现某种风格

⭐ DreamWalk支持在不同风格间进行平滑过渡，保证生成图像更加和谐统一

⭐ 可将现实世界图像转换为特定风格的艺术作品，满足用户对多样化图像风格的需求

项目演示:https://top.aibase.com/tool/dreamwalk

论文:https://arxiv.org/pdf/2404.03145.pdf

金山办公WPS365升级 推出 WPS AI 企业版和 WPS 协作

微信截图_20240409173433.png

【AiBase提要:】

⭐️ WPS365整合文档、AI和协作能力，实现一站式AI办公。

⭐️ WPS AI企业版降低使用大模型门槛，提供智能创作与数据分析功能。

⭐️ WPS365模式让用户通过一个产品高效完成所有工作，实现办公新质生产力。

——————

每日midjourney prompt:电商模特——比基尼

A Beautiful Chinese Girl with long dark hair，Wearing a green silk camisole shirt and a flowing skirt， sitting on rocks by the ocean， eyes closed， serene expression， realistic， photorealistic， detailed，8k --ar3:4--q2--s750

2_1712731778423_ai2023_A_Beautiful_Chinese_Girl_with_long_dark_hairWearing_a_gr_640afd7f-fbad-4f5f-821f-e248f1c0cf48.png

一个美丽的中国女孩，留着一头乌黑的长发，穿着绿色丝绸背心和飘逸的裙子，坐在海边的岩石上，闭着眼睛，表情安详，逼真，细节，8k

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • heardeer:10分钟内收集1000+用户访谈反馈

    heardeer可以在10分钟内收集1000+用户访谈反馈，让AI处理繁琐的用户访谈，您可以专注于更重要的任务。heardeer提供全球用户访谈，无需雇佣翻译人员，让用户以自己的母语参与访谈。同时，heardeer提供详细的转录和深度分析，为您节省时间。快来试试heardeer，开始您的用户访谈吧！

    用户访谈 市场调研 AI

  • OneAccord:实时AI翻译为教堂

    OneAccord是一个实时AI翻译平台，为教堂提供语言翻译和字幕服务。它通过AI模型和人工校对，帮助教堂克服语言障碍，使教堂服务对听障人士也能无障碍参与。平台支持多种语言翻译和字幕功能，并提供定制品牌和在线访问。用户可以根据自己的需求选择月度订阅或一次性使用，并可以根据使用时间、语言和听众数量等参数来估算费用。

    AI翻译 实时字幕 教堂服务

  • Kursaha:AI驱动的客户获取和参与解决方案

    Kursaha是一种AI驱动的客户获取和参与解决方案，通过定向广告活动、营销策略和参与客户来推动业务增长。核心功能包括实时分析、集成、自动生成OTP和验证、AI驱动的聊天自动化、受众预测和行为队列等。Kursaha是营销数据和产品团队的完整解决方案，帮助他们增强客户参与和获取策略。

    客户获取 参与策略 实时分析

  • AI Singing:AI音乐生成器

    AI音乐生成器是一个能够免费生成音乐的AI音乐生成器。它可以自动生成歌曲和歌唱。

    AI音乐 音乐生成 音乐创作

  • Blahget:您的智能AI语音驱动型预算助手

    Blahget是一款先进的AI预算助手,可简化财务管理。它利用GPT-4驱动的语音识别技术,实现无缝跟踪支出和收入。从今天开始您的智能预算之旅吧。它可以通过语音快速创建、编辑和删除记录,支持搜索、筛选和排序等操作,并可执行数学计算。迄今已记录超过10万条数据条目。

    AI 预算 语音助手

  • Tools4AI:100% Java实现的LLM代理和大型行动模型

    Tools4AI是100%用Java实现的大型行动模型(LAM),可作为企业Java应用程序的LLM代理。该项目演示了如何将AI与企业工具或外部工具集成,将自然语言提示转换为可执行行为。这些提示可以被称为"行动提示"或"可执行提示"。通过利用AI能力,它简化了用户与复杂系统的交互,提高了生产力和创新能力。

    Java AI LLM

  • SlideAI:AI制作演示文稿

    Slides AI是一款AI制作演示文稿的工具。它利用先进的AI算法分析您的主题，生成相关内容，并创建专业的PowerPoint幻灯片。Slides AI可以为您节省时间和精力，让您轻松创建专业而引人注目的演示文稿。

    AI 演示文稿 幻灯片

  • Ping Parrot:AI聊天机器人，帮助您处理客户支持

    Ping Parrot是一个AI聊天机器人平台，可以帮助您快速构建自定义的聊天机器人，并将其嵌入到您的网站上，帮助您处理客户支持。无需编码即可使用。聊天机器人可以根据您的数据进行训练，学习并提供最佳答案。您可以定制聊天机器人的外观以匹配您的品牌，并在80种语言中提供帮助。

    聊天机器人 聊天机器人API 聊天机器人平台

  • Inpaint-web:免费的去除水印和物体的工具

    Inpaint-web 是一款永久免费的在线工具，只需一点击即可去除照片中的不想要对象，同时提供修复瑕疵功能。其独特的照片去除和修复功能让用户轻松实现照片编辑需求。用户无需下载安装任何软件，直接在网页上使用。Inpaint-web 定位于为用户提供便捷、高效的照片编辑解决方案。

    照片编辑 去除对象 修复瑕疵

  • MA-LMM:面向长期视频理解的大规模多模态模型

    MA-LMM是一种基于大语言模型的大规模多模态模型,主要针对长期视频理解进行设计。它采用在线处理视频的方式,并使用记忆库存储过去的视频信息,从而可以在不超过语言模型上下文长度限制或GPU内存限制的情况下,参考历史视频内容进行长期分析。MA-LMM可以无缝集成到当前的多模态语言模型中,并在长视频理解、视频问答和视频字幕等任务上取得了领先的性能。

    视频理解 多模态 大语言模型

  • eezyCollab:AI驱动的高效、低成本的影响力营销工具

    eezyCollab是一款AI驱动的影响力营销工具,能快速匹配合适的KOL,进行批量化电子邮件营销,帮助中小企业以低廉的成本进行影响力营销。该产品无需营销专业知识即可上手使用,简单易用,大幅提高了影响力营销的效率和可及性。

    影响力营销 KOL营销 低成本营销

  • LangAI:使用 AI 聊天学习多种语言

    通过与 AI 聊天，自然提高语言能力。支持 20 多种语言，提供实时纠错和解释，免费使用。

    语言 学习 AI

  • V7 Go:基于生成式 AI 的文档处理平台

    V7 Go 是一款基于生成式 AI 的文档处理平台，可以理性处理文档、图像、视频等多模态数据，并提供高精度的自动化工作流。它可以识别打印和手写文字，并支持连接外部 AI 模型。V7 Go 提供多种价格选项，包括免费试用和付费版本。

    文档处理 AI 自动化

  • Infini-attention:扩展Transformer模型处理无限长输入

    Google开发的“Infini-attention”技术旨在扩展基于Transformer的大语言模型以处理无限长的输入，通过压缩记忆机制实现无限长输入处理，并在多个长序列任务上取得优异表现。技术方法包括压缩记忆机制、局部与长期注意力的结合和流式处理能力等。实验结果显示在长上下文语言建模、密钥上下文块检索和书籍摘要任务上的性能优势。

    Transformer 大语言模型 序列处理

  • HyperDoc:用 AI 生成摘要卡片，提高销售效率

    HyperDoc 是一款 AI 驱动的信息摘要工具。它可以自动将文档内容总结成简洁的卡片,帮助销售人员准备更有洞见的销售方案,提高销售生产力。用户可以上传文档,HyperDoc 会自动生成相关要点卡片,并提供洞察分析以了解客户需求。该产品提供终身免费使用,无需月费。

    销售效率 信息整理 AI 驱动

  • ComfyUI-Gemini:将 Google Gemini 引入到 ComfyUI 中，用于生成提示词和对话

    ComfyUI-Gemini 是一款将 Google Gemini 模型集成到 ComfyUI 中的插件。用户可以利用 Gemini 模型生成提示词、与之对话聊天,并且支持多模态输入如图像。该插件免费使用,提供隐式和显式两种 API Key 使用方式,适合个人和团队使用。

    提示词生成 聊天机器人 多模态对话

  • ChatRWKV:基于RWKV语言模型的开源聊天助手

    ChatRWKV是一种基于100%RNN的RWKV语言模型构建的开源聊天助手,它可以像ChatGPT一样进行人机对话,但具有更快的速度和更低的显存消耗。该项目由Stability EleutherAI提供训练赞助,最新版RWKV-6已经达到了Mamba级别的性能。

    聊天助手 自然语言处理 开源项目

  • Offer Letter:AI面试实践

    Offer Letter AI是一个AI面试实践平台，帮助用户练习行为和技术问题，包括产品管理案例分析等。用户可以根据特定工作定制练习，获得即时反馈和优化建议。

    AI 面试准备 人工智能

  • DreamWorld AI:基于AI的虚拟人物创作平台

    DreamWorld AI 是一家人工智能和计算机视觉研究开发公司,专注于构建下一代AI驱动的数字人类。 该公司的专有AI模型和算法允许用户仅使用一个单镜头设备就能创建、动画和实时表演各种风格的全身数字人物,无需套装、标记或特殊设备。该平台为创作者提供了一个全栈的AI驱动虚拟制作工作站,使创作者能够轻松制作高质量的虚拟人物内容。

    AI 数字人物 虚拟制作

  • airepli.io:AI生成即时回复

    AI Response Generator是一款AI生成即时回复的产品。它通过AI智能回复，帮助用户在商务沟通中节省时间和提高效率。产品提供多种模式选择和个性化回复，支持跨平台集成，同时保证用户的通信隐私和数据安全。定价灵活，适用于各种场景。

    人工智能 商务沟通 效率工具

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM