AI日报：GPT-4-Turbo正式版自带读图能力；Gemini1.5Pro开放API；SD3将于4月中旬发布；抖音宫崎骏AI爆火

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。
新鲜AI产品点击了解：https://top.aibase.com/
📰🤖📢AI新鲜事
OpenAI发布GPT-4-Turbo 正式版 自带读图能力
【AiBase提要:】
⭐GPT-4-Turbo正式版全面开放，可通过“gpt-4-turbo”来使用此模型，最新版本为“gpt-4-turbo-2024-04-09”
⭐GPT-4-Turbo是带有视觉能力的模型，可处理128k上下文。
⭐ 价格不变，输入$10.00/100万tokens，输出$30.00/100万tokens，读图:最低 $0.00085/ 图
接口信息:https://platform.openai.com/docs/models/continuous-model-upgrades
价格信息:https://openai.com/pricing
相关限制:https://platform.openai.com/docs/guides/rate-limits/usage-tiers?context=tier-five
重磅!GPT-4API全面开放使用
【AiBase提要:】
⚙️ GPT-4具备更强的创造性，支持生成、编辑并共同迭代创意和技术写作任务。
🔍 GPT-4有更长的上下文处理能力，适用于创建长格式内容、扩展对话以及文档搜索和分析等场景。
🏢 企业如摩根士丹利已开始应用GPT-4，将其嵌入内部机器人，帮助财务人员查找资料并节省时间。
API详细使用说明地址:https://platform.openai.com/docs/guides/gpt
谷歌宣布Gemini1.5Pro开放API 新增多项功能
【AiBase提要:】
🎵 Gemini1.5Pro引入了原生音频理解能力，不需先转换为文本。
📄 Gemini1.5Pro扩展了输入模态范围，支持视频内容处理。
💻 Gemini API改进，加入系统指令引导模型响应和JSON模式。
详情点此查看:
https://developers.googleblog.com/2024/04/gemini-15-pro-in-public-preview-with-new-features.html
音频理解能力:
https://github.com/google-gemini/cookbook/blob/main/quickstarts/Audio.ipynb
SD3将于4月中旬发布!预计会有6种规模的模型
【AiBase提要:】
⭐ SD3计划在四月中旬正式发布，已发布两篇关于SD3和SD3Turbo的论文
⭐ SD3可能拥有多达6种不同规模的模型，满足不同需求。
⭐ SD3具有80亿参数，适用于RTX4090，生成1024x1024图像需34秒。
SD3论文:https://arxiv.org/abs/2403.12015
SD3Turbo论文:https://arxiv.org/abs/2403.03206
更多SD3制作图像点此查看:https://sd3.art/
性能超H100!英特尔发布新一代人工智能芯片Gaudi3压力给到英伟达!
【AiBase提要:】
⭐ Gaudi3性能超英伟达H100，是最强AI芯片之一
⭐ Gaudi3能效是英伟达芯片的两倍多，速度也快
⭐ Gaudi3采用先进5nm工艺，配备128GB HBM2e内存
详细:
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/vision-2024-gaudi-3-ai-accelerator.html#gs.7q25hh
Poe为AI机器人创建者引入了按消息定价的收入模式
【AiBase提要:】
⭐ Poe 推出了一种信息收费的收入模式
⭐ 新收入模式将有助于激励开发更多种类的机器人
⭐ 创作者可以为他们的机器人设置每条消息的价格，赚取收入。
刚刚，Mistral AI最新磁力链放出!8x22B MoE模型，281GB解禁
【AiBase提要:】
🌟 Mistral AI再次发布磁力链，解禁281GB的8x22B MoE模型。
🌟 Mistral AI靠一条磁力链掀起AI社区热潮。
🌟 新的MoE模型支持多语言、性能强大，旗舰版直接对标GPT-4。
抖音AI特效一键生成宫崎骏画风爆火
【AiBase提要:】
⭐ 电影宣传团队与抖音合作推出宫崎骏动画风格的AI特效，吸引200万用户参与。
⭐ 使用特效引发争议，支持者认为向宫崎骏致敬，反对者则认为违背大师意愿。
⭐ 争议中指出宫崎骏对AI动画技术的抵制，但实际视频并非AI技术。
Suno音乐攻占B站鬼畜区 “钢门松弛”成最热门题材
【AiBase提要:】
🎶 歌曲“你的钢门比较松弛”在B站引发热潮，吸引数百万网友关注。
🎤 AI音乐走红，Suno软件领衔鬼畜音乐创作，获得突破性成功。
📈 AI音乐评论区氛围和谐，网友以幽默和调侃方式互动，展现创意风采。
苹果公司发布新型机器学习语言模型MLLLLM Ferret-UI 用于理解应用 UI 界面
【AiBase提要:】
⭐️ Ferret-UI是专为移动UI屏幕设计的MLLLM，具备引用、定位和推理能力。
⭐️ 采用“任何分辨率”技术，提高模型对小型对象的理解精度。
⭐️ Ferret-UI通过对话能力在详细描述、交互对话和功能推断等任务中表现突出。
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2404.05719.pdf
马云内网发声:肯定阿里变革一年成效 称 AI 时代刚刚到来
【AiBase提要:】
⭐ 马云肯定阿里新管理层勇气，称公司重回健康成长轨道
⭐ 马云认为阿里最核心变化是重回客户价值轨道
⭐ 马云预测互联网行业未来三至五年将发生翻天覆地变化，AI时代正当其时
🤖📱💼AI应用
百度网盘推出AI创意生成工具“超能画布”
【AiBase提要:】
⭐ 独特的图像大模型和智能人脸融合算法
⭐ 提供丰富的背景、服装切换选项
⭐ 可对人物表情、发色进行局部重绘
现阶段有效白嫖（免登录） GPT-3.5的项目
1⃣Aurora https://github.com/aurora-develop/aurora
（各种花式白嫖，支持 Render/Vercel 等一键部署）
2⃣ChatGPT https://github.com/PawanOsman/ChatGPT
（支持 Docker & Android，很稳定）
3⃣FreeGPT35https://github.com/missuo/FreeGPT35
（参数多，支持 Nginx 反向代理）
谷歌将推全新AI视频工具Google Vids 集多种功能一体
【AiBase提要:】
📱 Google Vids集多种功能于一体，帮助用户轻松创作故事板。
🖼️ AI技术协助编辑内容，选择适合的场景、图片和音乐。
🎙️ 用户可为视频加上配音，提升视频个性化和专业度。
AI也可以生成延时视频了 MagicTime输入文本即可生成植物生长视频
【AiBase提要:】
⭐️MagicTime模型专注于生成变形时间延迟视频
⭐️生成的视频符合现实世界物理规律，可以生成比较自然的植物生长过程视频。
⭐️对提示的理解更准确，生成的质量也比较高
项目演示:https://top.aibase.com/tool/magictime
代码:https://github.com/PKU-YuanGroup/MagicTime
DreamWalk:实现对图像生成风格和内容的精细控制
【AiBase提要:】
⭐ 用户可以更加自由地决定图像中哪部分应该更加强烈地体现某种风格
⭐ DreamWalk支持在不同风格间进行平滑过渡，保证生成图像更加和谐统一
⭐ 可将现实世界图像转换为特定风格的艺术作品，满足用户对多样化图像风格的需求
项目演示:https://top.aibase.com/tool/dreamwalk
论文:https://arxiv.org/pdf/2404.03145.pdf
金山办公WPS365升级 推出 WPS AI 企业版和 WPS 协作
【AiBase提要:】
⭐️ WPS365整合文档、AI和协作能力，实现一站式AI办公。
⭐️ WPS AI企业版降低使用大模型门槛，提供智能创作与数据分析功能。
⭐️ WPS365模式让用户通过一个产品高效完成所有工作，实现办公新质生产力。
——————
每日midjourney prompt:电商模特——比基尼
A Beautiful Chinese Girl with long dark hair，Wearing a green silk camisole shirt and a flowing skirt， sitting on rocks by the ocean， eyes closed， serene expression， realistic， photorealistic， detailed，8k --ar3:4--q2--s750
一个美丽的中国女孩，留着一头乌黑的长发，穿着绿色丝绸背心和飘逸的裙子，坐在海边的岩石上，闭着眼睛，表情安详，逼真，细节，8k
（举报）