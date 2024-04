AI日报：GPT-4-Turbo正式版自带读图能力；Gemini1.5Pro开放API；SD3将于4月中旬发布；抖音宫崎骏AI爆火

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

OpenAI发布GPT-4-Turbo 正式版 自带读图能力

【AiBase提要:】 ⭐GPT-4-Turbo正式版全面开放,可通过“gpt-4-turbo”来使用此模型,最新版本为“gpt-4-turbo-2024-04-09” ⭐GPT-4-Turbo是带有视觉能力的模型,可处理128k上下文。 ⭐ 价格不变,输入$10.00/100万tokens,输出$30.00/100万tokens,读图:最低 $0.00085/ 图 接口信息:https://platform.openai.com/docs/models/continuous-model-upgrades 价格信息:https://openai.com/pricing 相关限制:https://platform.openai.com/docs/guides/rate-limits/usage-tiers?context=tier-five

重磅!GPT-4API全面开放使用

【AiBase提要:】 ⚙️ GPT-4具备更强的创造性,支持生成、编辑并共同迭代创意和技术写作任务。 🔍 GPT-4有更长的上下文处理能力,适用于创建长格式内容、扩展对话以及文档搜索和分析等场景。 🏢 企业如摩根士丹利已开始应用GPT-4,将其嵌入内部机器人,帮助财务人员查找资料并节省时间。 API详细使用说明地址:https://platform.openai.com/docs/guides/gpt

谷歌宣布Gemini1.5Pro开放API 新增多项功能

【AiBase提要:】 🎵 Gemini1.5Pro引入了原生音频理解能力,不需先转换为文本。 📄 Gemini1.5Pro扩展了输入模态范围,支持视频内容处理。 💻 Gemini API改进,加入系统指令引导模型响应和JSON模式。 详情点此查看: https://developers.googleblog.com/2024/04/gemini-15-pro-in-public-preview-with-new-features.html 音频理解能力: https://github.com/google-gemini/cookbook/blob/main/quickstarts/Audio.ipynb

SD3将于4月中旬发布!预计会有6种规模的模型

【AiBase提要:】 ⭐ SD3计划在四月中旬正式发布,已发布两篇关于SD3和SD3Turbo的论文 ⭐ SD3可能拥有多达6种不同规模的模型,满足不同需求。 ⭐ SD3具有80亿参数,适用于RTX4090,生成1024x1024图像需34秒。 SD3论文:https://arxiv.org/abs/2403.12015 SD3Turbo论文:https://arxiv.org/abs/2403.03206 更多SD3制作图像点此查看:https://sd3.art/

性能超H100!英特尔发布新一代人工智能芯片Gaudi3压力给到英伟达!

【AiBase提要:】 ⭐ Gaudi3性能超英伟达H100,是最强AI芯片之一 ⭐ Gaudi3能效是英伟达芯片的两倍多,速度也快 ⭐ Gaudi3采用先进5nm工艺,配备128GB HBM2e内存 详细: https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/vision-2024-gaudi-3-ai-accelerator.html#gs.7q25hh

Poe为AI机器人创建者引入了按消息定价的收入模式

【AiBase提要:】 ⭐ Poe 推出了一种信息收费的收入模式 ⭐ 新收入模式将有助于激励开发更多种类的机器人 ⭐ 创作者可以为他们的机器人设置每条消息的价格,赚取收入。

刚刚,Mistral AI最新磁力链放出!8x22B MoE模型,281GB解禁

【AiBase提要:】 🌟 Mistral AI再次发布磁力链,解禁281GB的8x22B MoE模型。 🌟 Mistral AI靠一条磁力链掀起AI社区热潮。 🌟 新的MoE模型支持多语言、性能强大,旗舰版直接对标GPT-4。 详情:https://www.chinaz.com/2024/0410/1609213.shtml

抖音AI特效一键生成宫崎骏画风爆火

Suno音乐攻占B站鬼畜区 “钢门松弛”成最热门题材

苹果公司发布新型机器学习语言模型MLLLLM Ferret-UI 用于理解应用 UI 界面

【AiBase提要:】 ⭐️ Ferret-UI是专为移动UI屏幕设计的MLLLM,具备引用、定位和推理能力。 ⭐️ 采用“任何分辨率”技术,提高模型对小型对象的理解精度。 ⭐️ Ferret-UI通过对话能力在详细描述、交互对话和功能推断等任务中表现突出。 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2404.05719.pdf

马云内网发声:肯定阿里变革一年成效 称 AI 时代刚刚到来

【AiBase提要:】 ⭐ 马云肯定阿里新管理层勇气,称公司重回健康成长轨道 ⭐ 马云认为阿里最核心变化是重回客户价值轨道 ⭐ 马云预测互联网行业未来三至五年将发生翻天覆地变化,AI时代正当其时

百度网盘推出AI创意生成工具“超能画布”

现阶段有效白嫖(免登录) GPT-3.5的项目

1⃣Aurora https://github.com/aurora-develop/aurora (各种花式白嫖,支持 Render/Vercel 等一键部署) 2⃣ChatGPT https://github.com/PawanOsman/ChatGPT (支持 Docker & Android,很稳定) 3⃣FreeGPT35https://github.com/missuo/FreeGPT35 (参数多,支持 Nginx 反向代理)

谷歌将推全新AI视频工具Google Vids 集多种功能一体

【AiBase提要:】 📱 Google Vids集多种功能于一体,帮助用户轻松创作故事板。 🖼️ AI技术协助编辑内容,选择适合的场景、图片和音乐。 🎙️ 用户可为视频加上配音,提升视频个性化和专业度。

AI也可以生成延时视频了 MagicTime输入文本即可生成植物生长视频

DreamWalk:实现对图像生成风格和内容的精细控制

金山办公WPS365升级 推出 WPS AI 企业版和 WPS 协作

【AiBase提要:】 ⭐️ WPS365整合文档、AI和协作能力,实现一站式AI办公。 ⭐️ WPS AI企业版降低使用大模型门槛,提供智能创作与数据分析功能。 ⭐️ WPS365模式让用户通过一个产品高效完成所有工作,实现办公新质生产力。

每日midjourney prompt:电商模特——比基尼

A Beautiful Chinese Girl with long dark hair,Wearing a green silk camisole shirt and a flowing skirt, sitting on rocks by the ocean, eyes closed, serene expression, realistic, photorealistic, detailed,8k --ar3:4--q2--s750

一个美丽的中国女孩,留着一头乌黑的长发,穿着绿色丝绸背心和飘逸的裙子,坐在海边的岩石上,闭着眼睛,表情安详,逼真,细节,8k

