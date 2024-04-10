59%的会计师使用人工智能每周节省约 30 小时

站长之家（ChinaZ.com）4月10日 消息:一项针对美国和英国会计师的最新调查显示，有59%的会计师表示他们在工作中使用人工智能技术，并通过这项技术每周节省大量工作时间。

据悉，这些会计师通过使用人工智能技术，每周平均节省约30小时的工作时间。而且，与其他行业相比，会计师在采用人工智能技术以及节省工时方面表现出较高的水平。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

人工智能技术的应用正在逐步改变会计行业的工作方式和效率。随着人工智能技术的不断发展，越来越多的会计工作可以通过自动化和智能化的方式完成，从而使会计师能够更专注于分析和战略规划等高附加值的工作内容。

这项调查结果表明，人工智能已成为会计领域的一项重要工具，能够帮助会计师提高工作效率，减少重复性劳动，并为他们创造更多的时间用于处理更复杂和具有挑战性的任务。随着技术的不断进步和应用范围的扩大，人工智能将继续在会计领域发挥越来越重要的作用，为会计师提供更多的支持和帮助。

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