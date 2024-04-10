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​加州立法旨在禁止人工智能生成的儿童色情内容

2024-04-10 14:42 · 稿源：站长之家

划重点:

⭐ 加州立法旨在封堵人工智能生成的儿童色情内容漏洞

⭐ 支持者称，人工智能生成的图像侵害实际儿童隐私和尊严

⭐ AB1831旨在禁止制作、传播和拥有人工智能生成的儿童性虐待材料

站长之家（ChinaZ.com）4月10日 消息:加利福尼亚州议会通过了一项旨在打击人工智能生成的儿童色情内容的法案，这一提案在周二的萨克拉门托早期阶段获得通过。

AI绘画 儿童 宠物 狗 (1)

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

AB1831在议会公共安全委员会听证会上获得通过，并将于下周提交给隐私和消费者保护委员会。该法案旨在填补加州现行儿童色情法律中的漏洞，禁止制作、传播或拥有儿童性虐待材料，只要这些材料涉及实际儿童，却忽略了看起来像儿童的计算机生成图像。支持该法案的人士表示，人工智能生成的内容通常使用实际儿童的面孔，并在这些图像被传播时对他们进行侵害。

奥兰治县警长办公室的侦探 Heather Timmins 在周二的听证会上表示:“对于这些孩子来说，去学校知道这些图像已在校园中传播，这绝对是一种羞辱。” 联合起草这项新立法的文图拉县地方检察官 Erik Nasarenko 表示，这只是人工智能的另一面需要尽快处理。“这些图像包含真实未成年人、真实受害者，因此人工智能绝不是无受害者的，只是因为它是计算机生成的。”Nasarenko 告诉《目击者新闻》。“AB1831将禁止制作、传播和拥有计算机生成或人工智能生成的儿童性虐待材料。”

曾在迪士尼频道担任儿童演员的 Kaylin Hayman 也在听证会上作证。这位现年16岁的少女告诉委员会成员，去年她接到 FBI 的电话，通知她发现了使用她肖像参与性活动的人工智能生成的视频。“一名男子拥有将我的脸部变形放在别人身上参与性行为的图像，” 她作证说。“想到成年男子看到我在这样可怕的情形中感到被侵犯和恶心。”

南加州涌现了几起涉及人工智能的性虐待案件。上个月，比佛利山视中学有五名八年级学生因使用人工智能制作同学裸体图像而被开除。卡拉巴萨斯高中的一名学生被指控进行类似行为，并将这些图像传播给学校中的其他人。就在上周，拉古纳海滩高中对一名学生进行了调查，因为他做了同样的事情。

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