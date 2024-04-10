暴雪国服招聘：安排有诚意的玩家回归福利

站长之家(ChinaZ.com) 4月10日 消息:网易与暴雪今日携手宣告，双方将再度携手，将暴雪旗下多款经典游戏，包括《魔兽世界》和《炉石传说》等，重新带回国服，为广大玩家带来更为丰富的游戏体验。

据合作协议内容显示，这些备受瞩目的游戏将于今年夏季陆续重返中国大陆市场，再次点燃玩家们的热情。

魔兽官微近日发布消息，为了满足游戏回归的需求，暴雪游戏网易发行团队已经开始积极招兵买马，进行大规模的人才招聘。

此次招聘的首要职位便是《魔兽世界》、《炉石传说》以及《守望先锋》三大热门游戏的高级/资深游戏运营。这些职位的主要职责是制定适应中国市场的产品计划和运营策略，维护游戏环境，控制项目进度，并解决运营过程中可能出现的各类问题。

此外，网易还计划为中国玩家安排一系列诚意满满的回归福利，以弥补因长时间的等待而可能带来的不便。这些福利方案将由新招聘的游戏策划团队精心策划，力求让每一位回归的玩家都能感受到网易和暴雪的诚意。

为了帮助玩家更好地保存和恢复个人数据，暴雪官方还发布了一份详细的账号修复攻略，只需简单的三步操作，就能轻松完成账号的修复工作。

第一步，玩家需要下载并安装名为“网易大神”的APP应用。第二步，打开应用后，点击右下角的“我”按钮，注册或登录大神账号，并选择暴雪游戏服务。第三步，点击“账号修复”按钮，按照指引提交账号修复表单，等待审核即可。

此次暴雪游戏的回归，无疑将为国内游戏市场注入新的活力。网易和暴雪的再次携手，也展现了双方对游戏市场的深度理解和坚定信心。我们期待在未来，双方能够继续为玩家带来更多优质的游戏体验和惊喜。

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