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美国新法案要AI公司透露用于训练AI模型受版权保护的作品

2024-04-10 11:20 · 稿源：站长之家

划重点:

⭐ 立法要求人工智能公司透露用于训练生成 AI 模型的受版权保护的作品

⭐ 随着合法性争议不断升级，亚当・希夫推出法案以解决 AI 公司是否违法使用受版权保护作品的问题

⭐ 开发生成 AI 工具可能对艺术家权益构成威胁，引发了娱乐行业工作者的抗议

站长之家（ChinaZ.com）4月10日 消息:美国国会于周二提出了一项法案，旨在强制人工智能公司透露他们用于训练生成 AI 模型的受版权保护的材料。这项立法进一步加入了立法者、新闻机构和艺术家为了确定 AI 公司如何使用诸如歌曲、视觉艺术、书籍和电影等创作作品来训练他们的软件，并且这些公司是否违法侵犯版权的种种努力。

加州民主党国会议员亚当・希夫推出了这项名为《生成 AI 版权披露法案》的法案，该法案要求人工智能公司在发布新的生成 AI 系统之前，向版权办公室提交其训练数据集中的任何受版权保护作品，这些系统能够根据用户的提示生成文本、图像、音乐或视频。该法案要求公司在公开发布他们的 AI 工具之前至少提前30天提交这些文件，否则将面临财务处罚。这些数据集包含数十亿行文本和图像，或数百万小时的音乐和电影。

版权

“人工智能有颠覆性的潜力，可能改变我们的经济、政治体系和日常生活。我们必须在 AI 的巨大潜力与对道德准则和保护的迫切需求之间取得平衡。” 希夫在一份声明中表示。

重大人工智能公司是否违法使用受版权保护作品的问题越来越成为诉讼和政府调查的焦点。希夫的法案并没有禁止 AI 使用受版权保护的材料进行训练，但将使公司必须列出他们用来构建诸如 ChatGPT 这样的工具的大量作品清单，这些数据通常被保密。

希夫的法案得到了许多娱乐行业组织和工会的支持，包括美国唱片业协会、美国专业摄影师协会、美国导演工会和美国电视和广播艺术家工会。“AI 生成的所有内容最终都源自人类创造者。这就是为什么人类创造内容 —— 知识产权 —— 必须受到保护。” 美国影视演员工会全国执行董事兼首席谈判代表邓肯・克莱布特里 - 爱尔兰表示。

知名人工智能公司 OpenAI 正面临涉嫌使用受版权保护作品构建 ChatGPT 等工具的诉讼。莎拉・西尔弗曼和《纽约时报》都对这家初创公司提起了侵犯版权的诉讼。根据《华盛顿邮报》的报道，OpenAI 在过去一年中已经聘请了一大批顶尖律师，以应对十多起重大诉讼。

OpenAI 和其他人工智能公司否认了违法行为的指控，并声称他们对受版权保护的作品的使用符合公平使用原则，这是一种法律原则，根据特定条件允许对受版权保护的材料进行一定的无许可使用。这一法律策略对版权法构成重大考验，其结果可能影响艺术家的生计或 OpenAI 的经济基础。OpenAI 在今年早些时候向英国政府委员会提交的文件中称，“从法律上讲，版权法不禁止训练。”OpenAI 还在那份提交的文件中表示，如果无法访问受版权保护的作品，其工具将无法正常运作。

随着生成 AI 公司扩展其工具的能力，娱乐行业工作者也开始对这项技术及其对艺术家权益的潜在威胁提出抗议。上周，一组200多位知名音乐艺术家发布了一封公开信，呼吁加强对人工智能的保护，并要求公司不开发可能削弱或取代音乐家和词曲作者的工具。

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