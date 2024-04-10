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Poe为AI机器人创建者引入了按消息定价的收入模式

2024-04-10 10:54 · 稿源：站长之家

划重点:

⭐ AI 机器人创作者现在可以通过 Poe 平台赚钱了

⭐ Poe 推出了一种信息收费的收入模式

⭐ 新收入模式将有助于激励开发更多种类的机器人

站长之家（ChinaZ.com）4月10日 消息:AI 机器人创作者现在有了一种新的赚钱方式，Quora 旗下的 AI 聊天机器人平台 Poe 推出了一种收入模式，允许创作者为他们的机器人设置每条信息的价格，这样他们就可以在用户发送消息时赚钱。该公司于2023年10月推出了一个收入共享计划，为订阅 Poe 的付费用户所产生的收入分成给予机器人创作者。

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最初由 Quora 于2023年2月推出，Poe 为用户提供了尝试各种 AI 聊天机器人的功能，包括 ChatGPT 制造商 OpenAI、Anthropic、Google 等。其目的是为消费者提供一个在一个平台上轻松体验新的 AI 技术的方式，同时也为 Quora 提供新内容的潜在来源。

公司的收入模式为创作者提供了一个新的方式来奖励生成 “提示机器人” 的 AI 爱好者，以及与 Poe 的 AI 集成的开发者构建的服务器机器人。

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Quora 首席执行官亚当・丹杰洛（Adam D'Angelo）在周一解释说，Poe 用户将只看到每个机器人的消息点数，这包括他们作为免费用户或 Poe 订阅用户所拥有的点数。然而，他说，创作者将以美元支付。

“这种定价机制对于有着重要模型推断或 API 成本的开发者非常重要，” 丹杰洛在 X 上的一篇帖子中指出。“我们的目标是激励一个繁荣的模型开发者和机器人创作者生态系统，这其中覆盖运营成本是其中的一个关键部分，” 他补充道。

新的收入模式可能会推动新类型机器人的开发，包括辅导、知识、助手、分析、讲故事和图像生成等领域，丹杰洛认为。

这一收入模式目前仅适用于美国的机器人创作者，但将来会在全球扩展。它与创作者的机器人订阅 Poe 用户每人最高可获得20美元的创作者获利计划一起推出。

除了每条信息收入模式，Poe 还推出了一个增强型分析仪表板，显示创作者的机器人在付费墙、订阅和消息中的平均收入。其洞察力每天更新，将允许创作者更好地了解他们的定价如何推动机器人使用和收入。

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