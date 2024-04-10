英特尔Battlemage显卡即将亮相 力争在假日季与Nvidia和AMD竞争

站长之家（ChinaZ.com）4月10日 消息:英特尔正在积极推进其下一代Battlemage系列专用显卡的开发，希望能够在今年年底前推出新品。根据最新消息，英特尔计划在2023年黑色星期五前发布Battlemage显卡，以在假日购物季与Nvidia和AMD的新一代显卡产品展开竞争。

这一消息来自2024年嵌入式世界大会上的内部人士透露。英特尔希望能够避免去年推出Alchemist系列时遇到的多次延迟问题，尽快推出Battlemage新品。如果一切顺利，新一代Battlemage GPU有望在11月左右与消费者见面。

相比Alchemist系列主要针对主流和入门级市场，Battlemage将瞄准发烧级用户。基于Xe2微架构，新一代Battlemage显卡将在光栅化、光线追踪和人工智能加速等方面进行升级。同时，英特尔也希望能够解决Alchemist系列驱动程序低效的问题。

与此同时，Nvidia和AMD也在加快新一代显卡的开发进度。Nvidia计划在今年第四季度推出RTX5000系列旗舰产品，包括RTX5080和RTX5090。AMD也将在今年推出RDNA4架构的Radeon RX8000系列中端和主流显卡。

随着英特尔Battlemage的即将亮相，以及Nvidia和AMD新品的陆续推出，2023年下半年将是显卡市场竞争激烈的一个时期。消费者有望在假日购物季获得更多优质的显卡选择。

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