SD3将于4月中旬发布！预计会有6种规模的模型

站长之家（ChinaZ.com）4月10日 消息:近日，有关SD3的最新进展引起了广泛关注。据悉，SD3计划在四月中旬正式发布，目前已经发布了两篇关于SD3和SD3Turbo的论文，为这一新技术的推出奠定了基础。

根据第一篇论文的内容，SD3可能会有多达6种不同规模的模型，以满足不同硬件设备和应用需求。其中，最大的SD3模型拥有80亿参数，适用于RTX4090的24GB VRAM，生成1024x1024分辨率的图像需要34秒。这意味着SD3具有强大的计算能力和高效的运行速度，有望为人工智能领域带来革命性的突破。

SD3论文:https://arxiv.org/abs/2403.12015

SD3Turbo论文:https://arxiv.org/abs/2403.03206

更多SD3制作图像点此查看:https://sd3.art/

为了让更多用户能够体验到SD3的优势，初期发布将包括多个不同规模的SD3变体，从800m到80亿参数模型，以消除硬件障碍，让更多用户能够享受到SD3带来的便利。这一举措无疑将进一步扩大SD3的应用场景，推动其在各个领域的广泛应用。

随着SD3的发布，有关其技术的讨论也日益热烈。有人提出了是否会有适用于所有SD3变体的LoRA解决方案，以实现更好的性能优化和资源利用。此外，不同规模SD3之间的转换可能性也成为业界关注的焦点，这将有助于用户根据自身需求选择最合适的模型，实现最佳的应用效果。

SD3的发布将为人工智能领域带来新的发展机遇，其强大的性能和广泛的应用前景让人们对其充满期待。让我们共同关注SD3的进展，期待它为我们的生活带来更多惊喜。

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