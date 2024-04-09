抖音AI一键生成宫崎骏画风爆火

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:动画大师宫崎骏的新作《你想活出怎样的人生》正在国内热映，与此同时，抖音平台推出了一款宫崎骏动画风格的AI特效，吸引了超过200万用户的参与。这款特效是电影宣传团队与抖音平台的官方合作项目，旨在通过明星和达人的助力，为电影的宣传推广增添动力。

然而，这款AI特效的使用也引发了一些争议。支持者认为，通过这种方式向宫崎骏大师致敬，不仅能表达对他的敬意，也能为新电影带来更多的关注和流量。而反对者则指出，宫崎骏曾明确表示过对人工智能动画的不满，认为使用这种特效是对宫崎骏及其作品的不尊重和侮辱。

争议的焦点之一是一段流传于网络的视频，视频中宫崎骏对一个IT企业用AI制作的动画作品表示难以认同，并称“我强烈感受到对生命的侮辱”。这段视频被广泛传播，并引发了关于宫崎骏对AI技术的抵制倾向的讨论。然而，有网友发现，该视频实际上来自2016年的纪录片《永不止步的人 宫崎骏》（豆瓣搜索为《不了神话 宫崎骏》），当时并不存在现在的生成式AI技术，而是计算机动画CG技术。

微博博主“高飞”在解读完整的对话视频后认为，宫崎骏反对的是粗暴地利用技术，而不是AI技术本身。事实上，在抖音宫崎骏动画风AI特效走红之前，市场上已经有大量AI工具可以支持生成类似的滤镜效果，但并未引起广泛讨论。

这次争议事件提醒我们，在利用AI进行内容创作或将其作为传播工具时，需要在商业推广中找到质量与效率的平衡点。同时，我们也应该在尊重原创作品的基础上，推出富有创意的AI内容。只有这样，才能确保AI技术在艺术创作和文化传播中的积极作用，避免不必要的争议和误解。

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