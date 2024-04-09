金山办公WPS 365升级 推出 WPS AI 企业版和 WPS 协作

站长之家(ChinaZ.com) 4月9日 消息:今日，金山办公在北京举行生产力大会，发布了面向组织和企业的办公新质生产力平台 WPS365。WPS365包含升级的 WPS Office、最新发布的 WPS AI 企业版和 WPS 协作，整合文档、AI 和协作能力，实现一站式 AI 办公。

WPS365覆盖了组织日常办公需求，用户可通过一个工具调用各类大模型、边写边沟通边开会。WPS AI 企业版降低使用大模型门槛，提供智能创作与数据分析功能。WPS365已在1.7万家政企客户中广泛应用，实现办公新质生产力。

WPS365全面升级，打通 AI 与协作能力，让企业生产力提升。现场演示了本地文档一键切换至在线协作功能，实现无缝切换。最新版 WPS Office 内置大语言模型能力的人工智能应用 WPS AI，提供扩写、缩写、总结等功能。WPS 协作让用户间沟通更便捷。WPS365模式让用户通过一个产品高效完成所有工作，实现办公新质生产力。

WPS AI 企业版聚焦为客户打造企业大脑，分为 AI Hub、AI Docs、Copilot Pro 三个部分，集成主流大模型 AI 能力，升级云文档库为智能文档库，助力运营人员分析数据。WPS AI 企业版不仅做内容生成，还提供多种数字员工服务，如阅读助手、画图助手等，帮助企业实现办公自动化。

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