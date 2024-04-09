雷军预祝华为智界S7大卖 后者将在 4 月 11 日发布

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:华为终端官方微博今日揭晓了令人期待的消息，旗下鸿蒙智行的首款纯电轿车智界S7将于4月11日的鸿蒙生态春季沟通会上惊艳登场。这一消息立刻引起了业界的广泛关注，尤其是小米的创始人雷军，他迅速转发了华为的这一微博，并发表了自己的看法。

雷军表示，未来的十年将是智能化的黄金十年，中国新能源车行业将携手共进，共同书写新的辉煌。他特别预祝智界S7能够取得巨大的成功，这一祝福不仅展现了他对华为的信任，也体现了对整个中国新能源车行业的期许。

网友们对雷军的这一表态纷纷点赞，评论区的氛围热烈而积极，大家普遍认为这是一种格局的打开，是行业间互相尊重、互相促进的体现。

据了解，智界S7在去年的11月已经有过一次亮相，其独特的OneBox造型设计让人印象深刻。车身结构一体式，配合流体黄金曲面设计，不仅提升了美观度，也最大化了驾乘空间。车辆的尺寸也相当可观，车长达4971mm，轴距2950mm，车宽1963mm，足以满足大多数人的出行需求。

而在配置方面，智界S7更是诚意满满。它搭载了华为最新的“巨鲸”800V高压电池平台，采用了业界领先的超薄800V高压电池包，既保证了电池的安全性，又延长了使用寿命，同时实现了快速充电。只需充电5分钟，就可以续航200km;充电15分钟，续航则能达到400km。在CLTC工况下，智界S7的续航里程更是超过了800km，而且其超低风阻设计使得综合电耗仅为12.4kWh。

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