Suno音乐攻占B站鬼畜区 “钢门松弛”成最热门题材

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:近期，B站上掀起了一股AI鬼畜音乐的热潮，其中一首名为“你的钢门比较松弛”的曲目成为了热门话题。这首歌曲以其独特的歌词和曲风，迅速吸引了大量网友的关注，相关视频播放量突破了两百万大关。

这股AI音乐风潮的背后，是一款被称为“音乐界ChatGPT”的Suno软件的走红。Suno以其高速的运算能力和音乐创作能力，原本被认为可能会颠覆专业音乐人的工作。然而，令人意想不到的是，在网友们的创意整活下，鬼畜音乐成为了AI音乐的突破口，迎来了一次生产力的大解放。

这首歌曲的歌词源自一位成都肛肠科医生的诊断视频，医生在视频中以平静的语气描述了患者的病情和治疗方案，这种反差效果成为了网友们创作鬼畜音乐的灵感来源。

在这场AI音乐创作潮中，B站UP主“益安宁丸QAQ”发布的视频“【suno AI】你的刚门比较vocaloid”成为了最受欢迎的作品之一。该视频播放量已经超过250万，获得了超过13万的点赞。视频中的声音是通过Vocaloid软件和Japan Rock风格制作而成，使用的是初音未来（Hatsune Miku）的声音库，她是由日本Crypton Future Media公司开发的著名虚拟偶像。

与其它AI音乐二创作品评论区常见的关于音乐质量、原创性与版权争议的激烈讨论不同，这类AI鬼畜音乐的评论区氛围相对和谐。网友们在这里以幽默和调侃的方式进行互动，有的人化身为历史课代表，有的人则以幽默的语言展现自己的“班味”。

Suno的爆火不仅引发了AI音乐创作潮，也让我们看到了生成式AI产品在社交媒体上的传播潜力。从Midjourney到Pika，再到现在的Suno，这些产品最初并不是作为生产力工具受到关注，而是通过普通用户的娱乐和社交整活，激发了更多人使用AI进行创作，最终在社交媒体上形成了病毒式传播。这一现象不仅展示了AI技术在音乐创作上的潜力，也反映了社交媒体时代下，用户生成内容对于推动技术普及和发展的重要作用。

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