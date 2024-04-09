智己汽车再次向小米道歉 称不存在蓄意抹黑小米

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:智己汽车再次公开发表致歉书，就近期因“标错小米SU7参数”而引发的争议向小米汽车做出进一步解释，并明确表示其主观上并无蓄意抹黑的意图，更无意挑战小米汽车的巨大影响力。

智己汽车方面强调，此次事件的产生，完全是因为在去年的小米汽车技术发布会及今年小米SU7上市发布会上，小米汽车对于“800V碳化硅高压平台”和“全域碳化硅真800V高压平台”的表述并未明确前后电机功率模块的具体类型。因此，智己汽车基于工信部公开的小米SU7公告信息，与供应链上的企业专家进行了多次调研。

然而，调研结果显示，辅驱异步电机通常采用的是IGBT功率模块，这与小米汽车官方的主张存在不一致。对此，智己汽车深感遗憾，并再次向小米汽车表达诚挚的歉意。

同时，智己汽车也针对@小米公司发言人昨夜今晨连续发出的三篇“声讨”自己的文章进行了回应。

智己汽车表示，主观上真的没有蓄意抹黑的意图，更无意挑战小米汽车的巨大影响力。对于@小米公司发言人在回应中使用的“有意造谣、抹黑、骚扰、不体面”等带有伤害性的道德贬义词，智己汽车表示遗憾，并希望对方能够停止这种激烈的言辞，尊重彼此的企业文化和价值观。

最后，智己汽车再次引用雷军先生的话，强调造车确实不易，他们诚恳地接受指正，同时也希望@小米公司发言人能够像雷军先生所说的那样，“口下留情”。智己汽车期待与小米汽车以及整个行业共同创造一个更加和谐、公正的竞争环境。

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