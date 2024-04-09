首页 > 业界 > 关键词  > 消费者权益保护法最新资讯  > 正文

网信办：网购人脸识别属于个人信息过度收集

2024-04-09 16:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月9日 消息:在4月9日的国务院政策例行吹风会上，国新办邀请了相关负责人，详细阐述了《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》的相关内容。其中，国家网信办网络法治局的尤雪云局长特别就《条例》第23条进行了深入解读。

尤雪云局长明确指出，该条例明确规定了经营者在为消费者提供商品或服务时，必须承担起保护消费者个人信息的责任。她强调，经营者不得采取过度收集消费者个人信息的方式，也不得使用诸如一次概括授权、默认授权等手段，强制或变相强制消费者同意收集、使用与其经营活动无直接关联的个人信息。

网购，电商

为了更具体地解释这一点，尤雪云局长以网购为例进行了详细阐述。她提到，在网购过程中，消费者的必要个人信息主要包括注册时所用的移动电话号码，也就是手机号;收货人的姓名、地址和联系电话;以及支付时间、支付金额和支付渠道等支付信息。她明确指出，如果经营者收集的信息超出了这些范围，比如进行人脸识别等，那就属于过度收集，不再属于必要个人信息的范畴。

尤雪云局长的解读，不仅使公众对《条例》第23条有了更深入的理解，也提醒广大消费者在日常生活中要更加注意个人信息的保护，同时也对经营者提出了明确的规范要求，有助于维护公平、健康的消费环境。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • AI NUDES: | | 脱衣AI工具

    欢迎使用🍒 AI NUDES 👋。使用我们的脱衣AI工具轻松去衣（去掉衣服），或者使用我们的深度AI生成器生成一些性感图片！选择模式：脱衣、深度AI。AI NUDES，轻松满足您的需求！

    AI 脱衣 深度AI

  • squirro.com:企业级搜索、洞察和自动化的Gen AI

    Squirro是一款基于Gen AI的企业级搜索、洞察和自动化工具。它使用Retrieval Augmented Generation (RAG)技术来提高响应生成的准确性。SquirroGPT能够查询知识库和数据源，为用户提供有据可依的答案。通过结合聊天和搜索的方式，用户可以与内部和外部数据源进行对话，生成个性化的洞察并提高工作效率。Squirro还提供了文档摘要、结构化数据分析和可视化等功能。定价请咨询官方网站。

    AI 企业搜索 洞察

  • Lamucal:AI生成吉他谱、和弦、歌词、旋律。编辑、移调、分离音轨。探索4000万首歌曲。

    Lamucal是一款AI驱动的音乐创作和学习工具。它可以为任何歌曲快速生成吉他谱、和弦、歌词和旋律。用户可以轻松编辑、移调和分离音轨。Lamucal拥有4000万首歌曲库,用户可以在线探索和学习。它还提供了交互式的学习功能,可以将任何YouTube、Deezer、SoundCloud或MP3音乐转换为和弦和谱面,支持吉他、尤克里里和钢琴伴奏。Lamucal是一款功能强大且价格实惠的音乐创作和学习工具。

    吉他谱 和弦 歌词

  • 动手实战人工智能 AI By Doing:人工智能入门教程网站，提供全面的机器学习与深度学习知识。

    该网站由作者从 2015 年开始学习机器学习和深度学习,整理并编写的一系列实战教程。涵盖监督学习、无监督学习、深度学习等多个领域,既有理论推导,又有代码实现,旨在帮助初学者全面掌握人工智能的基础知识和实践技能。网站拥有独立域名,内容持续更新,欢迎大家关注和学习。

    机器学习 深度学习 人工智能

  • text2video:一键文本转视频的工具

    text2video是一个可以将文本自动转换为视频的工具。它采用了stable-diffusion和edge-tts等技术,可以将文本分段生成图片和语音,并通过ffmpeg将其合成为带有字幕和配音的视频。该工具的初衷是实现小说的可视化阅读功能,能够帮助用户更加生动形象地阅读文字内容。该工具支持免费使用,可以根据个人需求进行定制化。

    文本转视频 small novel 可视化

  • Copilot for Obsidian:Obsidian插件,为您的知识库赋能

    Copilot for Obsidian是一款免费开源的ChatGPT界面,集成在Obsidian笔记应用中。它具有简洁的设计并易于使用。用户可以使用Copilot命令与AI助手进行交互,获取快速结果,并用它来增强您的大脑系统。该工具还支持本地矢量存储和本地模型,可以在完全离线的情况下进行聊天和问答。

    Obsidian ChatGPT AI助手

  • Packify.ai:一秒改变品牌第一印象

    Packify是一款AI驱动的设计工具，告诉AI您对包装设计的想法，它将迅速为您提供创意灵感。此外，Packify还支持您进行二次编辑，定制您的设计。您的设计，您的决定。免费试用。

    AI设计工具 创意包装设计 免费试用

  • 点点设计:创意点点涌现的 AI 绘图工具

    点点设计是一款强大的AI绘图工具,算法先进,支持多种绘画风格,操作简单易上手。可以实现从文字到图像的自由转换,一键即可创作,为您的创意之旅保驾护航。该产品定位于个人及中小企业用户,提供免费和付费两种版本,满足不同需求。

    AI 绘图 图像生成

  • DreamScene360:一种将 2D 文字转换为全景 3D 场景的生成管道，为野外环境的全景场景的创建提供了数分钟的便利。

    该管道利用 2D 扩散模型的生成能力和提示自修复来创建全景图像，作为初始的 “平面”（2D）场景表示。随后，通过雕刻技术将该图像提升为 3D 高斯函数，以实现实时探索。为了产生一致的 3D 几何结构，该管道通过将单目视角的深度构造为全局优化的点云来构建空间一致的结构。该点云作为 3D 高斯函数的初始状态，以帮助解决由单目输入导致的隐蔽问题。通过对合成和输入相机视图施加语义和几何约束，该管道引导高斯函数的优化，以重建未见区域。总的来说，该方法为 360 度视野提供了全局一致的 3D 场景，为现有技术提供了增强的免费体验。

    全景 3D 文字生成

  • RULER:一种用于测试长文本语言模型的合理性的评估基准

    RULER 是一种新的合成基准，为长文本语言模型提供了更全面的评估。它扩展了普通检索测试，涵盖了不同类型和数量的信息点。此外，RULER 引入了新的任务类别，如多跳跟踪和聚合，以测试超出检索从上下文中的行为。在 RULER 上评估了 10 个长文本语言模型，并在 13 个代表性任务中获得了表现。尽管这些模型在普通检索测试中取得了几乎完美的准确性，但在上下文长度增加时，它们表现得非常差。只有四个模型（GPT-4、Command-R、Yi-34B 和 Mixtral）在长度为 32K 时表现得相当不错。我们公开源 RULER，以促进对长文本语言模型的全面评估。

    长文本 语言模型 评估

  • portkey.ai:Portkey.ai - AI应用控制面板

    Portkey是一个LLMOps平台，帮助企业更快地开发、发布、维护和迭代生成式AI应用和功能。通过Portkey的可观测性套件和AI网关，数百个团队可以发布可靠、高效和快速的应用。价格根据需求定制。

    AI应用 控制面板 LLMOps

  • ambit.ai:AI聊天机器人软件，自动化和扩展客户服务，降低支持成本，提升收入。

    Ambit是一款基于GPT的AI聊天机器人软件，可以自动化和扩展客户服务，降低支持成本，提升收入。该软件具有智能对话、问题解答、订单处理等功能，支持多种语言，可以广泛应用于各种商业场景。定价灵活，提供免费试用和付费套餐。

    AI聊天机器人 自动化客户服务 支持成本降低

  • SDXL Pixar:基于SDXL模型的精选微调模型收藏。

    Replicate上的“SDXL fine-tunes”收藏包含了一系列基于SDXL模型的精选微调模型。这些微调模型利用大型生成模型SDXL，针对特定的视觉风格、内容或主题进行了优化和调整，以产生高质量的图像生成效果。包括但不限于表情符号、动画风格、应用图标和特定电影艺术风格。每个微调模型都被设计来在特定的视觉任务上产生特定风格的图像，支持创作者、设计师和开发者以更少的努力创造出更丰富、更具特色的视觉内容。通过Replicate平台，用户可以直接访问和运行这些微调模型，将这些先进的图像生成能力应用到自己的项目中，无论是进行创意探索还是解决实际的设计挑战。

    图像生成 视觉风格 微调模型

  • Parler-TTS:生成高质量、自然 sounding 的语音

    Parler-TTS 是一个由 Hugging Face 开发的轻量级文本转语音（TTS）模型，能够以给定说话者的风格（性别、音调、说话风格等）生成高质量、自然 sounding 的语音。它是基于 Dan Lyth 和 Simon King 发表的论文《Natural language guidance of high-fidelity text-to-speech with synthetic annotations》的工作复现，两位作者分别来自 Stability AI 和爱丁堡大学。与其他TTS模型不同，Parler-TTS 完全开源发布，包括数据集、预处理、训练代码和权重。功能包括：生成高质量且自然 sounding 的语音输出、灵活的使用和部署、提供丰富的注释语音数据集。定价：免费。

    TTS 语音生成 Hugging Face

  • Mixtral-8x22B:一个基于稀疏专家模型的大型语言模型

    Mixtral-8x22B是一个预训练的生成式稀疏专家语言模型。它由Mistral AI团队开发,旨在推进人工智能的开放发展。该模型具有141B个参数,支持多种优化部署方式,如半精度、量化等,以满足不同的硬件和应用场景需求。Mixtral-8x22B可以用于文本生成、问答、翻译等自然语言处理任务。

    语言模型 文本生成 预训练模型

  • 开源大模型食用指南:基于Linux环境快速部署开源大模型的教程

    该项目是一个围绕开源大模型的全流程指导教程,包括环境配置、模型部署、高效微调等,简化开源大模型的使用和应用,让更多普通学习者能够使用开源大模型。项目面向对开源大模型感兴趣且想自主上手的学习者,提供详细的环境配置、模型部署和微调方法。

    大模型 开源 部署

  • prefixbox.com:AI搜索与发现解决方案

    Prefixbox是一种全面管理的AI搜索、推荐和洞察解决方案，能够优化您的在线企业商店。通过结合矢量搜索、个性化推荐和数据挖掘等技术，Prefixbox能够提供个性化的搜索结果、相关的推荐和有价值的洞察，从而提高转化率、平均订单价值和整体业绩。

    AI搜索 个性化推荐 数据挖掘

  • kapturecrm.com:AI支持的客户支持平台

    Kapture CX是一个AI支持的客户支持自动化平台，为零售、银行金融、旅游和消费耐用品等行业提供超个性化的解决方案。

    AI 客户支持 自动化

  • MTIA:Meta自研的下一代AI训练和推理加速芯片

    Meta Training and Inference Accelerator (MTIA)是Meta自研的下一代AI加速芯片。相比上一代产品, MTIA v2在计算能力和内存带宽上均有大幅提升, 可以更高效地支撑Meta的排序和推荐模型应用。这是Meta持续投资自研硬件基础设施的重要成果,将为Meta的AI产品和服务带来新的能力。

    AI加速器 硬件基础设施 推荐系统

  • easywithai.com:Easy With AI是一个集成了50多个不同类别AI工具和资源的平台。

    Easy With AI是一个拥有互联网上最大的AI工具和资源收藏的平台。您可以在50多个不同的类别中查找和搜索AI工具。Easy With AI为各种用户提供了便利和丰富的AI工具资源，包括AI写作助手、社交媒体工具、电子邮件工具、AI内容检测工具、客户服务工具、网站建设工具、电子商务工具、图像工具、音频工具、视频工具、音乐生成器、视频生成器、播客工具、演示制作工具、设计工具、直播工具、聊天机器人、语音工具、移动应用、转录工具、会议助手、建筑工具、生产力工具、教育工具、AI Chrome扩展和更多。您可以根据您的需求和兴趣，在Easy With AI上找到适合您的AI工具。

    AI工具 资源 写作

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM