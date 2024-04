AI日报：北大开源aiXcoder-7B代码大模型；OpenAI创始大神手搓千行C代码训练GPT；Stability AI图像模型竟能精细到这程度；在Vercel上一键部署Morphic

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

🤖📱💼AI应用

在Vercel上一键部署Morphic 人人都能自建的问答式AI搜索

Heygen又一竞争对手?数字人克隆工具Digen AI 可同时保持手势、口型和语调同步

【AiBase提要:】 ⭐ Digen AI是Heygen的有力竞争对手,可克隆数字人保持手势、口型和语调同步 ⭐ Digen AI利用深度学习和人工智能技术实现完美同步 ⭐ 支持多达20种语言,拓展了应用范围 产品入口:https://top.aibase.com/tool/digenai

AI图像编辑工具Facet AI 实时图像生成,可精确控制图像元素

AI图像编辑软件DesignEdit 像PS一样分图层处理图片

【AiBase提要:】 ⭐ 图像编辑软件DesignEdit采用图层概念,提高灵活性和精确度 ⭐ 提供对象移除、多对象编辑、镜头平移和缩放、排版编辑等功能 ⭐ 跨图像合成创新技术,带来无限可能性 项目地址:https://design-edit.github.io/

📰🤖📢AI新鲜事

Stability AI发布CosXL模型 图像处理能力更精细

【AiBase提要:】 ⭐️ Cos Stable Diffusion XL1.0基础版提升图像色彩表现力和精细度 ⭐️ Edit CosXL模型实现基于指令的图像编辑功能,简化用户操作 ⭐️ CosXL模型集成到Stable Swarm UI和ComfyUI平台,提供更便捷的使用体验 模型地址:https://top.aibase.com/tool/cosxl

北大开源最强aiXcoder-7B代码大模型 专为企业级软件开发场景设计

OpenAI创始大神手搓千行C代码训练GPT 新项目刚上线就狂揽2.5k星

OpenAI创始人Sam Altman入选福布斯亿万富翁榜单

【AiBase提要:】 💰 Altman自2022年成为全球人工智能领域代表,主要财富来自对初创公司的投资。 🤝 Altman与前苹果设计总监联手设计AI设备,寻求高达10亿美元融资。 🔍 Altman一直否认拥有OpenAI股权,该公司估值约为800亿美元,带动他成为亿万富翁。

360AI办公产品即将上线 采用灵活会员订阅模式

【AiBase提要:】 ⭐360集团即将推出新产品“360AI办公”,集成100多款AI应用,提供高效办公体验 ⭐ 产品包括图片处理、写作辅助、文档编辑、视频制作等功能,满足各种办公需求 ⭐ 采用灵活会员订阅模式,用户可成为“360AI大会员”解锁全部应用

破解36年前魔咒!Meta推出反向训练大法消除大模型「逆转诅咒」

【AiBase提要:】 ⭐️ 研究人员发现语言模型存在逆转诅咒,无法正确回答逆向问题。 ⭐️ 反向训练大法通过逆向训练方式解决逆转诅咒,提高模型表现。 ⭐️ 研究人员测试了多种反向类型的有效性,实体保留和随机段反转效果显著。

Meta将在Facebook和Instagram上标记AI生成的内容

【AiBase提要:】 🔍 标记将从五月开始,用户可以自行标明其内容是否由 AI 生成。 🔍 Meta 将停止删除 AI 操纵的内容,而是提供标签和背景信息。 🔍 监督委员会建议下,Meta将提高AI内容透明度,包括视频、音频和图像内容。

每日midjourney prompt:奇幻儿童写真

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

A10-year-old Chinese boy is wearing costumes from the movie Harry Potter, containing graphic elements from the film,black cape, magic wand, glasses, laboratory table, various chemical potions, movie tone, dark tone, smoke effect, background blurred, rich level of detail, Canon85lens, foreground blurred,clear background,high detail, ip, cinematic,3d, c4d,hd, oc renderer, cinematic lighting, super detail,8k, super detail --ar3:4--q2--s750

一个10岁的中国男孩穿着电影《哈利波特》中的服装,里面有电影中的图形元素,黑色斗篷,魔杖,眼镜,实验台,各种化学药剂,电影色调,深色调,烟雾效果,背景模糊,细节丰富,佳能85镜头,前景模糊,背景清晰,高细节,ip,电影,3d,c4d,hd,oc渲染器,电影灯光,超细节,8k,超细节

