AI日报：北大开源aiXcoder-7B代码大模型；OpenAI创始大神手搓千行C代码训练GPT；Stability AI图像模型竟能精细到这程度；在Vercel上一键部署Morphic

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🤖📱💼AI应用
在Vercel上一键部署Morphic 人人都能自建的问答式AI搜索
【AiBase提要:】
⭐ Morphic使用OpenAI的API和搜索服务，提供问答式搜索体验。
⭐ Morphic可灵活切换到Gemini和Google Search的API。
⭐ AI搜索服务正在向智能化和个性化发展。
项目地址:https://github.com/miurla/morphic
Heygen又一竞争对手?数字人克隆工具Digen AI 可同时保持手势、口型和语调同步
【AiBase提要:】
⭐ Digen AI是Heygen的有力竞争对手，可克隆数字人保持手势、口型和语调同步
⭐ Digen AI利用深度学习和人工智能技术实现完美同步
⭐ 支持多达20种语言，拓展了应用范围
AI图像编辑工具Facet AI 实时图像生成，可精确控制图像元素
【AiBase提要:】
🎨 操作简单，直接拖拽就可以调整图像元素，实现精确控制，而且实时展示
🖼️ 实时的修改图像中的任意位置和元素，比如杯子的朝向，花的颜色，以及放在哪个区域等
🌟 可以向任何提示添加图像参考，以便快速获取符合特定主题或风格的图像。
AI图像编辑软件DesignEdit 像PS一样分图层处理图片
【AiBase提要:】
⭐ 图像编辑软件DesignEdit采用图层概念，提高灵活性和精确度
⭐ 提供对象移除、多对象编辑、镜头平移和缩放、排版编辑等功能
⭐ 跨图像合成创新技术，带来无限可能性
项目地址:https://design-edit.github.io/
📰🤖📢AI新鲜事
Stability AI发布CosXL模型 图像处理能力更精细
【AiBase提要:】
⭐️ Cos Stable Diffusion XL1.0基础版提升图像色彩表现力和精细度
⭐️ Edit CosXL模型实现基于指令的图像编辑功能，简化用户操作
⭐️ CosXL模型集成到Stable Swarm UI和ComfyUI平台，提供更便捷的使用体验
北大开源最强aiXcoder-7B代码大模型 专为企业级软件开发场景设计
【AiBase提要:】
🌟 代码大模型在评测集表现优异，特别优势在于代码生成补全和跨文件能力。
🚀 aiXcoder-7B Base版拥有SOTA的代码生成能力，在多文件复杂代码场景中表现亮眼。
🔧 团队致力于为企业提供高效、个性化的软件开发服务，aiXcoder-7B Base版为私有部署设计，易于定制。
OpenAI创始大神手搓千行C代码训练GPT 新项目刚上线就狂揽2.5k星
【AiBase提要:】
🌟 Karpathy发布了一个用1000行C语言训练GPT-2的新项目
🌟 项目实现在普通CPU上训练GPT-2模型
🌟 代码不仅简洁高效，而且训练结果与PyTorch版本完全一致
项目地址:https://top.aibase.com/tool/llm-c
详情:https://www.chinaz.com/2024/0409/1608896.shtml
OpenAI创始人Sam Altman入选福布斯亿万富翁榜单
【AiBase提要:】
💰 Altman自2022年成为全球人工智能领域代表，主要财富来自对初创公司的投资。
🤝 Altman与前苹果设计总监联手设计AI设备，寻求高达10亿美元融资。
🔍 Altman一直否认拥有OpenAI股权，该公司估值约为800亿美元，带动他成为亿万富翁。
360AI办公产品即将上线 采用灵活会员订阅模式
【AiBase提要:】
⭐360集团即将推出新产品“360AI办公”，集成100多款AI应用，提供高效办公体验
⭐ 产品包括图片处理、写作辅助、文档编辑、视频制作等功能，满足各种办公需求
⭐ 采用灵活会员订阅模式，用户可成为“360AI大会员”解锁全部应用
破解36年前魔咒!Meta推出反向训练大法消除大模型「逆转诅咒」
【AiBase提要:】
⭐️ 研究人员发现语言模型存在逆转诅咒，无法正确回答逆向问题。
⭐️ 反向训练大法通过逆向训练方式解决逆转诅咒，提高模型表现。
⭐️ 研究人员测试了多种反向类型的有效性，实体保留和随机段反转效果显著。
Meta将在Facebook和Instagram上标记AI生成的内容
【AiBase提要:】
🔍 标记将从五月开始，用户可以自行标明其内容是否由 AI 生成。
🔍 Meta 将停止删除 AI 操纵的内容，而是提供标签和背景信息。
🔍 监督委员会建议下，Meta将提高AI内容透明度，包括视频、音频和图像内容。
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每日midjourney prompt：奇幻儿童写真
图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney
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一个10岁的中国男孩穿着电影《哈利波特》中的服装，里面有电影中的图形元素，黑色斗篷，魔杖，眼镜，实验台，各种化学药剂，电影色调，深色调，烟雾效果，背景模糊，细节丰富，佳能85镜头，前景模糊，背景清晰，高细节，ip，电影，3d，c4d，hd，oc渲染器，电影灯光，超细节，8k，超细节
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