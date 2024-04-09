努比亚 nubia Flip 小折叠手机发布 售价 2999 元起

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:在今日的努比亚2024春季新品发布会上，中兴努比亚为我们带来了备受期待的小折叠手机——nubia Flip。

nubia Flip以2999元起的价格正式登场，展现出了努比亚对于创新和性价比的执着追求。这款小折叠手机展开后仅7.0mm的厚度，成功刷新了国产小折叠手机的厚度记录，展现出其极致的轻薄设计。

在外观设计上，nubia Flip采用了全新的水滴铰链与双轨悬浮设计，铰链材质选用了高强度太空钢材料，并辅以盐浴复合技术，使其更加坚固耐用。同时，手机内屏是一块6.9英寸的2790*1188柔性屏，支持120Hz高刷新率、100% DCI-P3色域、10bit色深以及2160Hz高频PWM调光，为用户带来极致的视觉体验。

nubia Flip在配色上也颇具匠心，提供了温柔奶茶、低调焦糖、浪漫香芋三款配色选择。其中，焦糖后盖采用星光AG玻璃，触感细腻不留指痕;香芋则采用仿生彩虹膜技术，呈现出轻盈且栩栩如生的视觉效果。

除了出色的外观设计，nubia Flip在功能上也颇具特色。它采用了1.43英寸466×466圆形OLED外屏，支持拍照、听歌、查看天气等操作，各种通知消息可直接显示在外屏上。此外，外屏还支持AI翻译功能，并能秒变黑胶唱片，提供萌宠互动、十二时辰动态壁纸等趣味功能，为用户带来更加丰富的交互体验。

在摄影方面，nubia Flip同样表现出色。它支持0到180度内的多种角度开合，后置5000万像素的高清主摄和一颗独立的虚化镜头，前置1600万像素摄像头。手机还搭载了全面优化的Neovion泰山AI影像系统，通过AI运动检测、AI神经网络降噪以及图像融合计算等技术，实现了闪电抓拍和星空算法的融合，让用户在任何场景下都能轻松捕捉到美丽的瞬间。

在硬件配置上，nubia Flip搭载了骁龙7Gen1处理器，配备了4310mAh电池并支持33W快充技术，仅需73分钟即可充电至100%。此外，手机还配备了NFC功能，为用户提供了更加便捷的支付方式。

目前，nubia Flip已开启预售并将于4月16号上午10点正式开售。其售价分别为:8GB+256GB版本2999元、12GB+256GB版本3299元以及12GB+512GB版本3699元。

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