2024全球独角兽榜发布：OpenAI、Canva进入

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:今日，胡润百富发布了《2024全球独角兽榜》，榜单显示，过去的一年中，全球范围内新诞生了171家独角兽企业，平均每周就有超过一家的速度涌现。其中，美国与中国表现尤为突出，分别新增了70家和56家独角兽，而世界其他地区则共计出现了45家。这意味着几乎每两天，全球就会诞生一家新的独角兽企业。

在全球独角兽企业总数方面，已经达到了惊人的1453家，相较于去年增长了7%，即增加了92家。在这一领域，美国无疑处于领跑地位，目前拥有703家独角兽企业，占全球总数的48%，比去年增加了37家。

紧随其后的是中国，以340家独角兽企业的数量位居第二，相比去年增加了24家。印度则以67家独角兽保持第三的位置，虽然数量上略有减少，但仍然是全球独角兽企业的重要来源之一。

英国则以53家独角兽企业排名第四，比去年增加了4家。在欧盟国家中，共有109家独角兽企业，比去年增加了5家。

在独角兽企业的价值增长方面，OpenAI表现尤为突出，其价值增长近5700亿元人民币，以7100亿元的身价成为全球第三大独角兽。而SpaceX则紧随其后，价值增长近3100亿元，达到了1.28万亿元，位居第二。

此外，还有一些新进前十的独角兽企业值得关注。总部位于悉尼的平面设计平台Canva，其价值增长了一倍至2800亿元。而总部在马耳他的加密货币交易所币安，其价值也增长了近1000亿元，达到了2400亿元。

尽管这些独角兽企业在不同领域展现出了强大的增长势头，但字节跳动仍然稳坐全球价值最高的独角兽宝座，其价值高达1.56万亿元。

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