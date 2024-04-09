在Vercel上一键部署Morphic 人人都能自建的问答式AI搜索

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:在AI技术飞速发展的今天，开源项目因其共享和协作的特性，成为了推动技术进步的重要力量。近日，一博主@indigo在其Vercel平台上成功部署了@miiura的AI搜索项目Morphic。

项目地址:https://github.com/miurla/morphic

体验地址:https://top.aibase.com/tool/morphic

Morphic的特别之处在于，它仅使用了OpenAI的API和@tavilyai的搜索服务，就能够提供类似Perplexity的问答式搜索体验。这种模式的出现，预示着AI时代的搜索服务正在向着更加智能化和个性化的方向发展。

Perplexity通过其独特的问答机制，为用户提供了一种全新的信息检索方式，而Morphic则将这一理念带入了开源社区，让更多人能够参与到这一变革中来。

值得一提的是，Morphic的灵活性非常高，它不仅能够与OpenAI的API完美配合，还能够无缝切换到Gemini和Google Search的API，这进一步证明了其强大的适应能力和广泛的应用前景。随着AI技术的不断进步，我们有理由相信，类似的问答式搜索体验将会成为未来搜索服务的标配。

此外，业界也在密切关注OpenAI即将推出的搜索功能。这一功能的推出，无疑将会进一步推动AI搜索技术的发展，并可能引发一轮新的技术竞赛。在这个过程中，像Morphic这样的开源项目将会发挥重要作用，它们不仅能够促进技术的普及和应用，还能够激发更多的创新和协作。

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